Des poules de Pasteur à l’ARN messager : les progrès des vaccins

Le vaccin inactivé

Deuxième étape, en 1880 : Henry Toussaint s’inspire de Pasteur pour développer le vaccin contre la maladie du charbon chez le chien et le mouton.

Au lieu d’utiliser des vieilles cultures, il chauffe sa préparation à 55 degrés ou les traite par un acide. Son vaccin est développé avec une rapidité extraordinaire pour l’époque (5 mois). Il découvre ainsi ce qu’on appelle le vaccin inactivé qui génère essentiellement des anticorps neutralisants contre la maladie.

La sous-unité

L’étape suivante, dans l’histoire des vaccins, nous mène bien plus tard, après le développement de l’immunologie. L’idée germe de créer des vaccins dits "sous-unitaires" (ou fractionnés, ou sous-unitaires recombinants) : il s’agit d’éliminer tout ce qui est toxique, en produisant par génie génétique des éléments constitutifs de l’agent pathogène. Cela pose un souci, car il ne peut alors y avoir qu’une faible réponse immunitaire.

L’astuce, c’est d’y ajouter une source de réaction, à savoir un adjuvant. Il sert de signal de danger et de signal de différenciation, pour que les cellules reconnaissent l’arrivée d’un agent pathogène dangereux distinct de ce que nous avons naturellement dans notre corps. Un adjuvant se définit comme toute substance qui permet d’augmenter la réponse immunitaire contre un antigène (le corps étranger du virus qui suscite la fabrication d’anticorps en réaction) et d’améliorer l’efficacité d’un vaccin. Par exemple, les sels d’aluminium (Alum), nécessaires pour induire le "minimum de dégâts". L’adjuvant Alum est connu depuis 1926 mais son mode d’action n’a été élucidé qu’en 2011.

Le vecteur

Autre technologie de vaccins : ici, on prend une partie du matériel génétique d’un virus pathogène, et on l’introduit dans un virus vecteur inoffensif pour l’humain. En quelque sorte, on mime une infection naturelle. Il s’agit de vaccins dits "vectorisés".