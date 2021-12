Derrière les chiffres : le paradoxe de Simpson ou comment les statistiques peuvent nous tromper

Les auteurs expliquent que cette contradiction est due au fait que les femmes, contrairement aux hommes, proviennent majoritairement du premier département au sein duquel, tant pour les hommes que pour les femmes, le pourcentage de réussite au concours est bien plus faible que dans le second département ! Voilà le fameux "paradoxe" mathématique de Simpson, décrit par le statisticien Edward Simpson en 1951.

Dans chaque département, donc, la proportion de femmes ayant réussi est supérieure à celle des hommes. Or, au départ, et globalement, il y avait proportionnellement plus d’hommes que de femmes promus. Comment est-ce possible ?

- 10 des 30 femmes et 20 des 30 hommes font partie du second département : et là, la proportion de réussite est de 90% pour les femmes et 85% pour les hommes.

Enfin, parce que ces chiffres varient (comme l’immunité et la date de primo-vaccination) selon les tranches d’âge et qu’il faut les rapporter à ces groupes d’âge. Mais surtout, en raison du "paradoxe de Simpson".

Pourquoi cela n’a pas de sens ? D’abord, parce qu’il faut distinguer "hospitalisés" et "aux soins intensifs". Les chiffres de Sciensano ne permettent pas d’être certain qu’une personne reprise dans les statistiques comme "positive au Covid" a bien été hospitalisée pour ce motf et non pour une autre raison, avant d’être testée positive.

Comment interpréter les statistiques liées au statut vaccinal des personnes hospitalisées ? Faut-il se fier à la simple assertion : "Il y a x% de personnes hospitalisées qui sont (non) vaccinées" ? Non.

Les hospitalisations Covid

Les statistiques peuvent donc nous tromper. C’est vrai aussi pour les hospitalisations en raison du Covid-19. En effet, à l’image de l’exemple ci-dessus, les personnes de 65 ans et plus sont plus susceptibles d’être hospitalisées, en raison de leur âge, d’abord, de leurs éventuelles comorbidités, ensuite, et de leur perte d’immunité, plus rapide, avec l’âge et liée au temps passé depuis leur vaccination.

Pour regarder les statistiques des personnes hospitalisées, il faut donc les observer par groupe d’âge, car le risque d’être admis à l’hôpital n’est pas du tout le même, en fonction des âges de la vie.

Le risque d’admission des personnes non vaccinées en soins intensifs doit donc être calculé comme un risque relatif, en tenant compte des paramètres suivants :

La proportion de patients en soins intensifs qui est vaccinée ;

Le risque inhérent à la catégorie d’âge à laquelle appartient le patient

Le taux de vaccination dans la population étudiée (pays, région, ou strate d’âge, genre, comorbidités ou non) ;

La fraction des personnes infectées qui sont admises aux soins intensifs.

A défaut, comme l’explique cet article de The Conversation, le paradoxe de Simpson peut être à l’origine de nombreuses erreurs d’interprétations, pour les données de vaccination contre le Covid-19.

L’exemple que donnent les auteurs, Quentin Berger (Maîtres de conférences, Sorbonne Université) et Francesco Caravenna (Professeur de Mathématiques, Université de Milan) se base sur les données d’hospitalisation et de vaccination en Angleterre, entre juin et septembre 2021 :

- Dans la population prise dans son ensemble, le taux de mortalité est environ 1,3 fois moins élevé chez les non-vaccinés que chez les vaccinés (ou partiellement vaccinés) ;

MAIS :

Chez les moins de 50 ans , le taux de mortalité est environ 1,8 fois plus élevé chez les non-vaccinés que les vaccinés ;

, le taux de mortalité est environ plus élevé chez les non-vaccinés que les vaccinés ; Chez les plus de 50 ans, ce taux est environ 6,3 fois plus élevé chez les non-vaccinés.

Explication de cette apparente contradiction, donnée par l’article ?

La proportion de vaccinés est très différente chez les plus de 50 ans (environ 95% sur cette période) et chez les moins de 50 ans (environ 50%). Et comme les plus de 50 ans, même vaccinés, ont un taux de mortalité plus élevé, cela pèse plus lourd dans le calcul global.