Derrière les chiffres : avec 5,5% de tests Covid positifs, sommes-nous dans une meilleure situation que nos voisins ?

Parlons d’abord du taux de positivité : il est assez stable, et reste figé aux alentours de 5,5%. C’est, pour rappel, la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des tests réalisés. Ce chiffre est calculé sur les 7 derniers jours. Au pic de la 2e vague, durant la dernière semaine d’octobre, il atteignait 28,5%. Nous sommes bien descendus de la montagne.

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données de la pandémie de Covid-19, en collaboration avec l'épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Cette semaine, en éclairage du comité de concertation du jour, nous vous proposons une comparaison entre la situation belge sur le plan des contaminations, et celle des grands pays voisins.

Le nombre de cas par million d’habitants, l’incidence, nous situe presque en bas du podium, avec 206,26 cas, juste au-dessus de l’Allemagne (124,17). La France nous dépasse avec 316,47 cas positifs par millions d’habitants. C’est le Royaume Uni qui est le plus haut des quatre, avec 331,09 cas, mais sa courbe descend.

Alors, la situation belge est bonne ?

Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, car si les contaminations sont relativement sous contrôle, nous ne sommes pas non plus redescendus à un niveau qui nous donnerait du lest. Il n’y a pas de latitude, de marge de manœuvre, en cas de remontée.

Si les paramètres de contagiosité changeaient (avec les variants britannique et sud-africain), ou les mesures de restrictions étaient allégées d’une telle façon que les risques de transmission augmentent, la courbe repartirait très (trop) vite dans des zones dangereuses.

Les étudiants comprendront cette image : c’est un peu comme lorsque votre moyenne est de 6/10 et que vous tout à coup, vous recevez un 2/10 à un contrôle… Ça dérape, parce qu’il n’y a pas de "matelas". Le taux de reproduction du virus frôle toujours le seuil de "1" (Rt = 0,99), ce qui signifie qu’une personne contamine en moyenne près d’une personne, et que l’épidémie ne s’éteint pas.

Mais la vague, la vague…

Pas de quoi fanfaronner non plus par rapport à nos voisins. Il suffit de regarder derrière nous, un peu piteux, le sommet de la 2e vague.