Derrière les chiffres : 9 résidents sur 10 vaccinés en maisons de repos, les décès en chute libre

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données de la pandémie de Covid-19, en collaboration avec l’épidémiologiste de l’ULB Marius Gilbert. Ce vendredi, c’est plutôt une bonne nouvelle qui nous attend.

La vaccination des résidents est terminée dans les maisons de repos wallonnes et bruxelloises. A Bruxelles, 94% des pensionnaires sont vaccinés ; en Wallonie, c’est presque pareil, 92%. En parallèle, on observe une chute nette des hospitalisations et des décès de résidents de maisons de repos liés au Covid-19.

La vaccination montre ses effets

L’ensemble des chiffres liés à l’épidémie dans ces résidences est à la baisse. Ainsi, la semaine dernière :

Le nombre de nouveaux cas Covid-19 confirmés parmi les résidents de maisons de repos reste inférieur à 5 pour 1000 résidents ;

Seules 2% de maisons de repos flamandes et 1% de Wallonnes ont connu un foyer majeur avec au moins 10 cas confirmés ou plus parmi les résidents. A Bruxelles, aucun foyer majeur n’a été signalé ;

En ce qui concerne les hospitalisations, il y en a moins de 0,5 par 1000 résidents ;

Les décès sont en chute libre.

L’évolution récente montre que cette diminution est constante. Le nombre de nouveaux cas confirmés dans ces résidences est faible depuis fin décembre, dans toutes les régions.

Entre la semaine du 17 février et la semaine du 24, le nombre de nouveaux cas Covid-19 confirmés parmi les résidents a diminué en Flandre de 2,1 à 0,7 résident par 1000 pensionnaires ; à Bruxelles, la baisse est de 3,1 à 1,9 par 1000 résidents.

Hospitalisations en baisse

Le graphique de l’évolution des hospitalisations est parlant : le nombre de résidents de maisons de repos hospitalisés comme cas Covid-19 diminue en Belgique, et dans toutes les régions : à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Pour la Communauté germanophone, aucun nouveau cas hospitalisé n’a été rapporté.

On voit une diminution nette de la proportion des résidents dans le nombre de personnes hospitalisées, qui passe de près de 15% avant la vaccination à autour de 5% après les 2 injections.