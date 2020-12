Derrière les chiffres : 8,6%, c’est le taux de positivité actuel du Covid-19

Chaque vendredi, la RTBF décrypte les chiffres de la pandémie, en collaboration avec l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). L’épisode de cette semaine est consacré au "taux de positivité".

De quoi s’agit-il ? Le taux de positivité désigne le pourcentage de tests positifs, par rapport au nombre total de tests COVID-19 effectués. Au cours de la période des 7 derniers jours, d’après les chiffres de Sciensano, le taux moyen de positivité pour la Belgique est de 8,6%. Durant la période du 30 novembre au 6 décembre, 209.481 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 29.926 tests. Le taux de positivité est donc la proportion de tests positifs sur ce total, durant ce laps de temps en Belgique.

A titre de comparaison, le 24 octobre, ce taux de positivité (aujourd’hui de 8,6%, donc) était de 27,5%. On avait réalisé ce jour-là 63.000 tests. Nous allons le voir, il ne faut pas comparer des pommes et des poires.

Quels tests ?

Les tests antigène rapides et les tests PCR sont tous deux représentés dans les chiffres présentés : si un échantillon a été soumis à la fois à un test PCR et à un test antigène, on considère qu’il s’agit de deux tests distincts. Par ailleurs, si un patient est testé plusieurs fois de la même façon, ces tests sont comptés plusieurs fois.

Les biais

Mais qui teste-t-on ? Cet indicateur peut varier selon ce qu’il recouvre : au tout début de la première vague, on ne testait que les personnes hospitalisées, par manque de tests. Au retour de l’été, les personnes revenant de zones rouges mais asymptomatiques se sont fait massivement tester. Ensuite, les tests des personnes sans symptômes ont été suspendus, car il y avait un embouteillage dans les centres de testing. Depuis le 23 novembre, les tests PCR sont redevenus accessibles après un mois d’interruption aux personnes asymptomatiques ayant eu un contact à risque.

L’indicateur a donc changé de base à plusieurs reprises. Si on diminue le dénominateur d’une fraction, on change le résultat. Le numérateur change aussi puisqu’en testant moins, on "capte" forcément moins de positifs. Il faut bien avoir en tête ce que contient ce taux de positivité, lorsqu’on l’utilise comme indicateur.

Derrière le taux de positivité

Ce pourcentage national cache des disparités entre les régions, et entre les âges. Il est en ce moment de 12,8% en Hainaut, mais de 7,4% en province d’Anvers. Il y a pourtant eu près de deux fois plus de tests en province d’Anvers qu’en Hainaut.

Le taux de positivité varie aussi selon les âges de la vie. En ce moment, il est beaucoup plus élevé chez les 10-19 ans (près de 15%).