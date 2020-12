Derrière les chiffres, 6e épisode : 336 jours entre le 1er cas COVID en Belgique et l’arrivée d’un vaccin

Chaque fin de semaine, Derrière les chiffres décrypte une donnée de la pandémie, derrière laquelle se cachent des questions et des réponses. Ce vendredi, le chiffre que nous avons choisi avec l’épidémiologiste Marius Gilbert est 336. Pourquoi ?

Le 4 février 2020, la Belgique a connu son premier cas de COVID-19. Un cas dit "importé". Il s’agissait d’un homme asymptomatique, l’un des neuf voyageurs Belges rapatriés le 1er février de la province chinoise de Hubei. Le 5 janvier 2021, moins d’un an plus tard, la Belgique devrait administrer ses premiers vaccins aux personnes prioritaires. Un vaccin contre le COVID à la vitesse de l’éclair, comment est-ce possible ?

Tout (ou presque) est dans le génome

Une première étape fondamentale a été très vite franchie, lorsque les scientifiques ont séquencé le génome du virus SARS-CoV-2.

En Europe, c’est l’institut français Pasteur qui le séquence intégralement dès le 29 janvier 2020, avant même l’arrivée de notre premier patient belge.

Mais dès le week-end du 11 et 12 janvier, les autorités chinoises partagent avec la communauté scientifique la séquence complète du génome du coronavirus qu’ils ont détecté dans les échantillons prélevés sur leurs premiers patients. A partir de cette identification, il n’y avait "plus qu’à" utiliser des techniques vaccinales existantes.

Un arsenal bien développé

Ces techniques étaient déjà bien au point. Même l’ARN messager, la technologie innovante utilisée par Pfizer et Moderna dans leurs vaccins contre le COVID-19, est une méthode déjà utilisée chez l’animal. Elle a, à plusieurs reprises, été intégrée dans des essais cliniques avancés chez l’homme, pour les virus Zika, Chikungunya, CMV ou pour le traitement du cancer. La méthode était prête.

De même, d’autres techniques vaccinales comme celles à vecteur viral (le vaccin de AstraZeneca l’utilise) étaient au point depuis bien longtemps.

Des moyens inédits

Une avalanche de financements a permis d’aller très vite. On estime qu’il faut compter environ un milliard d’euros pour élaborer un vaccin (du développement clinique à la construction d’une usine).

Dans le cas du COVID-19, plusieurs milliards ont déjà été injectés par différents Etats et organismes publics ou privés. Les Etats-Unis ont ainsi libéré 11 milliards de dollars pour l’opération "Warp speed" de recherche, développement, et achat de doses de vaccin.

D’énormes cohortes de volontaires

Les essais cliniques de phase III ont mobilisé un nombre inédit de volontaires. La pandémie aidant, ce sont près de 100 000 patients qui ont été facilement enrôlés dans les essais finaux des principaux vaccins attendus chez nous :

- Pfizer-BioNtech (vaccin à technique ARN) : 43 661 participants. A titre de comparaison, les essais antérieurs de vaccins à ARN pour les virus Zika, Chikunguny, ou CMV ont été effectués sur des groupes de patients allant de 30 à 452 personnes.

- Moderna (idem) : 30 000 participants

- Oxford-AstraZeneca (vaccin à vecteur viral adénovirus) : 23.000 participants

Une évaluation en temps réel

D’habitude, il faut entre 8 et 10 ans pour développer un vaccin et le mettre sur le marché. Une palette entière de documents administratifs aboutit dans les bureaux des organismes d’autorisation (Agence européenne du médicament, AFMPS en Belgique).

Pour le COVID-19, nécessité a fait loi. Une procédure accélérée a permis à chaque phase des essais vaccinaux d’être préparée sans attendre la clôture totale de la phase précédente. L’Agence européenne du Médicament vient de recevoir deux demandes d’autorisation de mise sur le marché pour les vaccins e Pfizer-BioNtech et Moderna. Il ne lui faudra que quelques semaines pour donner son avis parce qu’elle a déjà examiné l’ensemble des données disponibles par ce processus de révision continue.