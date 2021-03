Derrière les chiffres : 4 clés pour évaluer vous-même votre risque face au Covid-19

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données de la pandémie, en collaboration avec l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Cette semaine, nous vous proposons un outil pour tester vous-même votre degré de risque face au Covid-19, dans diverses situations.

Le chiffre du jour est "quatre", ça vous rappelle quelque chose ? La bulle, répétée par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke avant qu’on ne passe à un seul contact rapproché ? Le "quatre" du jour est bien différent, et devrait vous permettre de faire le "test" de votre risque COVID.

L’échelle du risque

Il est possible d’établir une échelle de risque, du plus bas au plus élevé, selon les situations et les actions :

1. Le lieu : extérieur / intérieur ventilé / intérieur mal ventilé

2. Le masque : masque ffp2 / masque chirurgical / masque en tissu sans filtre / écharpe / pas de masque

3. La durée de l’exposition : 5 minutes / 30 minutes / 1 heure / 1 soirée

4. L’action : silence / parler / parler fort ou être essoufflé / chanter

Exemples pratiques

On pourrait donc avec un peu d’outillage, construire une échelle de risque semi-quantitative, en accordant des points sur 4 à des paramètres :

- Une réunion de 20 minutes dans une pièce ventilée avec masque pour tous : note de risque = 2/4

- Une salle de spectacle, un spectacle long, une salle ventilée, masque obligatoire : 2/4

- Un passage chez le coiffeur, masque pour le coiffeur et le client, 15 minutes, intérieur : 2/4

- Un soin esthétique d’une heure dans un box fermé, non ventilé, masque pour le prestataire, pas pour le client, conversation : 3,5/4

- Un repas de famille, à l’intérieur, fenêtres fermées : 4/4

- Une heure d’exercice dans une salle de fitness fermée sans masque : 4/4

Des mesures par secteur à la gestion du risque

Les autorités sanitaires et politiques tiennent-elles compte de cette échelle de risque ? Elles connaissent évidemment ces paramètres. Mais pour l’instant, les décisions sont prises par secteur : on ouvre ou on ferme "les métiers de contact" (coiffeurs, puis, esthéticiennes etc.), on ouvre ou on ferme "la culture", "l’événementiel", "l’horeca". Intégrer cette mesure du risque permettrait d’avoir une gestion plus nuancée des situations, selon l’équipement des lieux. Cela pourrait passer par des phases de test, comme c’est prévu désormais dans le secteur de la culture.