Derrière les chiffres, 3e épisode : 1, quand "une" personne infecte une personne

Il dépend du nombre de personnes qui n’ont pas encore été infectées et des dispositions adoptées pour limiter la circulation du virus (masque, couvre-feu, confinement partiel ou total, …). Ce taux de reproduction effectif se calcule selon un modèle mathématique . Vous pouvez en voir les éléments d’explication dans la vidéo ci-dessous, qui date de la première vague, mais dont le modèle est toujours probant.

Le Rt est donc une estimation de la contagiosité d’un virus, mais à un moment bien précis et en fonction du comportement humain. C’est le taux de reproduction effectif.

Les épidémiologistes estiment en effet qu’une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur supérieure à 1, et diminuer si Rt est inférieur à 1. Cela signifie qu’une personne infectée contamine en moyenne moins d’une personne. L’épidémie recule, alors, car à chaque cycle d’infection, le nombre de personnes contaminées va diminuer.

Un. Joli chiffre symbole. L’unité. Une valeur fondamentale en épidémiologie. Ce "un" définit la valeur clé pour évaluer si une épidémie va se propager ou s’éteindre progressivement. On l’estime en calculant le taux de reproduction du virus, le fameux Rt. Nous vous en avons déjà souvent parlé. "Derrière les chiffres" nous permet de nous pencher à nouveau sur ce concept.

Le virus brut de décoffrage

On évoque aussi souvent en épidémiologie un autre taux de reproduction : c’est le Ro, le taux de reproduction de base. La différence avec le Rt c’est qu’il s’agit d’une estimation de reproduction du virus au point de départ d’une épidémie, lorsqu’aucune mesure n’a encore été adoptée.

C’est le nombre moyen que chaque personne va infecter, au moment où tout le monde est infectable. L’impact d’une épidémie de maladie infectieuse émergente dépend de la transmissibilité du virus, du nombre de personnes infectées et de la sévérité de l’infection.

Le taux de reproduction de base varie d’un virus à l’autre, et d’un pays à l’autre. Il dépend aussi des structures sociales : les contacts sociaux ne sont pas les mêmes en Allemagne, en Belgique ou en Italie.

Comme le disait récemment l’infectiologue de l’hôpital Erasme Frédérique Jacobs, lors d’une conférence de presse du centre de crise où elle jouait le rôle de porte-parole, ce taux de reproduction de base "va dépendre de trois facteurs : la durée de la contagiosité après infection, la probabilité d’une infection après un contact entre une personne infectée et une personne susceptible de l’être, et la fréquence des contacts humains. Ce R Zéro sera d’autant plus important que ces trois facteurs sont élevés.

Par exemple, en Chine au début de l’épidémie, lorsqu’aucune mesure n’était prise, ce R Zéro a été estimé à 3,28. Une personne infectée avait en moyenne la capacité d’infecter 3,28 personnes".

A titre d’exemple, voici comme l’Inserm visualise un Ro égal à 2 :