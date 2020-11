Derrière les chiffres, 2e épisode : 159, le nombre moyen de décès COVID par jour la semaine dernière

►►► Lire aussi : Coronavirus en Belgique : la surmortalité, vraiment plus importante chez les personnes à risque ? https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-la-surmortalite-vraiment-plus-importante-chez-les-personnes-a-risque?id=10607795

159, c’est, d’après les statistiques de Sciensano , la moyenne journalière des décès dus au COVID-19 au cours de la semaine écoulée. Lors de cette 2e vague, nous avons connu une hausse progressive de la mortalité. Cette augmentation a surtout été visible lors des dernières semaines, car elle se manifeste toujours avec retard, par rapport aux hospitalisations en soins intensifs. Le 30 août, il y a eu un décès ; le 30 septembre, 6 ; et le 30 octobre, 186.

Mais comment interpréter ces décès ? Ne s’agit-il pas, comme l’affirment certaines personnes, de personnes âgées qui seraient "de toute façon décédées", mais dont on a attribué la mort au COVID-19 ? Voire d’une vague de décès qu’on a "chaque année, à cette saison, à cause des maladies respiratoires à l’amorce de l’hiver" ?

Il y a une méthode efficace pour le savoir : regarder les statistiques de surmortalité. On peut comparer la mortalité due au COVID, à la mortalité due à d’autres causes (maladies cardiovasculaires, cancers, accidents… etc.), ou comparer la mortalité de 2020 à celle des années précédentes, à période identique.

Première constatation : dès le mois d’avril qui correspondant au pic de la 1re vague, on note une forte augmentation des décès par rapport aux années précédentes, à la même époque. Cette surmortalité se maintient tout au long de la période, jusqu’à aujourd’hui.