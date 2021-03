Derrière les chiffres : 2358 cas de Covid positifs chez les élèves, est-ce que c’est grave ?

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données sur la pandémie de Covid-19, en collaboration avec l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Ce vendredi, nous nous penchons sur un secteur pointé du doigt par certains comme un foyer de contamination : les écoles. Est-ce le cas ? Dans quelle proportion ?

Les écoles sont donc fermées et les cours suspendus, du 29 mars au 2 avril. Ensuite, ce sont les vacances de Pâques. Grosse pause pour l’enseignement belge : c’est l’un des leviers pour faire baisser les contaminations et la pression montante sur les hôpitaux belges. Assiste-t-on vraiment à une augmentation de cas ? Oui, il y a eu effectivement une augmentation des cas et des "clusters" (foyers d’infection) détectés dans les écoles francophones, avec un total de 2358 cas chez les élèves, et de 480 parmi les membres du personnel, durant la dernière semaine écoulée. C’est une augmentation de près de 50% en 8 jours. Cette augmentation concerne autant les écoles primaires que secondaires.

On a déjà connu ça ?

Mais y a-t-il eu des moments bien plus graves au cours de l’épidémie ? A quel niveau se situe-t-on ? Si l’on regarde le nombre absolu de cas, on est proches du nombre détecté durant la semaine du 5 au 10 octobre, soit 3 semaines avant le pic de la 2e vague. Mais il est difficile de faire une comparaison valide, car l’intensité du testing a fortement changé. Chez les 10-19 ans, par exemple, le nombre de tests réalisés a presque doublé depuis 3 semaines, alors que sur la même période, le taux de positivité (part des tests positifs sur le nombre de tests effectués) n’a pas tellement évolué. On peut donc en déduire que l’augmentation rapide des cas est en partie liée à l’augmentation du dépistage.

Motifs de testing et sources d’infection

En ce qui concerne les raisons de testing des cas chez les élèves lors de la dernière semaine, un contact étroit lié à l’école/internat était signalé dans 40% des cas (46% dans l’enseignement néerlandophone et 30% dans l’enseignement francophone, soit une légère augmentation), un contact étroit en dehors de l’école dans 42% des cas (42% dans l’enseignement néerlandophone et 40% dans l’enseignement francophone, en légère diminution) et des symptômes de Covid-19 dans 18% des cas (11% dans l’enseignement néerlandophone et 30% dans l’enseignement francophone, stable).

La source de l’infection n’est pas connue, dans 45% des cas positifs : pour 28% des cas, il s’agissait d’un contact avec un cohabitant, 7%, un autre membre de la famille, 5% un collègue, 6% seulement un camarade de classe et 2% un enseignant.

Quelle proportion des écoles ?

Ces cas sont répartis de manière très inégale, tant en termes de provinces, qu’en termes d’écoles. Il y a certaines classes, ou certaines écoles qui sont très touchées et un grand nombre qui ne le sont pas du tout.

Selon les chiffres fournis par Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) au 19 mars, 70% des écoles n’avaient connu aucun cas depuis les vacances de carnaval, sur un total de 500 écoles gérées par WBE, réparties uniformément sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous ne disposons pas des chiffres équivalents pour l’ensemble des écoles.