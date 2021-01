Derrière les chiffres : 1,4% de la population belge vaccinée. Petite proportion, grands effets ?

Chaque semaine, Derrière les chiffres décrypte les données de la pandémie de COVID-19, en collaboration avec l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB). Cette séquence est également disponible en podcast. Ce vendredi, nous nous penchons sur les chiffres de la vaccination en Belgique.

1,5% : c’est la proportion de la population belge âgée de plus de 18 ans qui a reçu à ce jour la première dose de vaccin. Cela paraît très peu, mais en réalité, cela peut avoir un gros impact, puisque ce sont les plus vulnérables qui sont visés.

A ce jour, 141.758 Belges de plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le COVID-19, selon les derniers chiffres actualisés par Sciensano. Il ne faut pas rapporter ces chiffres à 11 millions de Belges, mais à la population ayant atteint l’âge de la majorité, puisque le vaccin n’est pas administré en dessous de cet âge. Au total, il y a d’après Statbel plus de 9 millions de Belges de plus de 18 ans (9.180.601). C’est donc bien la proportion indiquée qui est prise en considération par l'organisme de santé publique (1,54% de la population en âge d'être vaccinée pour le COVID).

Pas de groupes d’âge pour l’instant

Quelle est la pyramide des âges des personnes vaccinées à ce jour ? Impossible de le savoir. Nous avons demandé ces chiffres à Sciensano et à la Taskforce vaccination, mais la réponse a été qu’il était "préférable d’attendre l’extraction et l’analyse des données de la plateforme Vaccinnet +, (ndlr : où sont enregistrées ces informations), pour s’assurer de leur exhaustivité et de leur fiabilité". Cependant, comme la vaccination a démarré par les maisons de repos et de soins, pour ensuite se déployer dans les hôpitaux pour le personnel soignant, on peut partir du principe que ce sont les tranches d'âge supérieures qui constituent aujourd'hui la grande majorité des personnes vaccinées en Belgique.

Petite proportion, grand impact

Les personnes de plus de 85 ans représentent seulement 2,45% de la population belge ; celles de plus de 75, un peu plus, soit 9,2% des citoyens. On ne peut pas dire que ce soit un groupe de population important en nombre. Par contre, c’est un groupe essentiel en termes de santé publique, et particulièrement en matière de COVID-19. Commencer la vaccination par ces groupes d’âge peut avoir un gros impact sur les hospitalisations et les décès.

En effet, les personnes de plus de 85 ans représentent plus de la moitié des décès liés au COVID en Belgique (52,9%). Si on regarde une décennie plus jeune, les plus de 75 ans constituent, eux, 81,7% des décès liés à la maladie.

On comprend donc que protéger cette population fragile peut avoir un effet de levier bénéfique considérable sur les mois qui viennent.

Vite, les plus de 65 ans

Là, on commence à toucher près d’un Belge sur 5 : les plus de 65 ans représentent 18% de la population. Mais en plus, ce groupe d’âge représente 93,2% des décès. Cependant, la vaccination des plus de 65 ans commencera en principe début mars. Pour certains acteurs politiques ou sanitaires, il faudrait accélérer les opérations pour ce groupe. La députée cdH Catherine Fonck plaidait en ce sens récemment sur Jeudi en Prime.

Lorsque les plus de 65 ans seront vaccinés, on devrait observer un effet très positif sur les hospitalisations et les décès, même si les transmissions stagnent ou augmentent. Ça, c’est la bonne nouvelle qui donne de l’espoir. En ombre, il y a les inconnues sur l’efficacité des vaccins sur les variants découverts en Afrique du Sud (B.1.3.5.1) et au Brésil (P.1). Les nouvelles à ce sujet sont pour l’instant positives, en ce qui concerne le variant d’origine britannique (B.1.1.7).