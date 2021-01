Dernière ligne droite avant les examens dans le supérieur : les étudiants ont pris le pli du distanciel

Allez, on met le turbo : ce sont les ultimes heures pour emmagasiner la matière pour les étudiants du supérieur. La session d’examens commence officiellement ce lundi. Et comme pour celles de juin et août dernier, elle se déroule dans des circonstances un peu particulières liées à la crise du Covid 19.

Un peu en présentiel, beaucoup à distance, chaque université et haute école a organisé les examens à sa manière tout en restant dans le protocole mis en place par la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Pour rappel, fin novembre dernier, les experts ont donné leur accord pour qu’une petite partie des examens se déroule en présentiel à condition de respecter certaines règles : maximum 200 personnes par auditoire, port du masque obligatoire et respect d’une distance d’1m50, sens de circulation pour accéder et quitter le local, aération suffisante et régulière.

Depuis lors, il y a eu les vacances d’hiver pendant lesquelles certaines familles se sont rendues à l’étranger. En ce dernier week-end de congés, les contrôles aux frontières se sont renforcés et pas question de revenir de zone rouge sans passer un test et exercer une quarantaine.

Pas question ? Sauf pour les étudiants du supérieur qui doivent passer leurs examens. Même s’ils reviennent de zone rouge, ils sont autorisés à sortir (temporairement) de quarantaine pour se rendre à une épreuve en présentiel.

Une situation qui fait bondir la Fédération des Etudiants francophones. La FEF considère que "les conditions de la session de janvier sont déjà particulièrement stressantes" et que le risque sanitaire est bien présent si ce n’est dans l’auditoire, dans les transports qui les emmènent jusque-là.

Il existe des alternatives

"Il existe des alternatives, nous avons déjà fait face à une session en ligne l’année (académique, NDLR) dernière", souligne la présidente de la FEF, Chems Mabrouk. "De plus, les établissements ont déjà dû demander à leurs étudiants s’ils étaient en capacité de passer leurs examens en ligne. Nous avons donc une image de la situation."

Par exemple, les établissements ont mis des ordinateurs à disposition pour ceux qui n’ont pas accès à du matériel informatique. Il y a aussi des aides pour payer les factures télécoms ou des abonnements internet offerts. De quoi réduire la fracture numérique.

Qu’importe, pour la ministre de l’Enseignement supérieur, le cadre a été donné, c’est maintenant aux universités et hautes écoles de décider comment l’appliquer. C’est ainsi que l’on retrouve des règles différentes dans chaque établissement. Petit tour d’horizon non exhaustif à travers la voix des premiers concernés : les étudiants.

Thu Lan à l’UCLouvain : "Certains profs ont assez tardivement mis au courant les élèves sur l’option qu’ils allaient adopter"

Du côté de Louvain-la-Neuve, des évaluations peuvent avoir lieu en présentiel. L’Université néolouvaniste a même pris un peu d’avance sur la session puisqu’un examen est déjà organisé ce samedi 2 janvier. Le rendez-vous est donné à 710 étudiants en présentiel.

C’est aux facultés de choisir si l’examen se donne à distance ou sur le campus. Pour Thu Lan, étudiante en droit, "les professeurs ont plutôt opté pour le présentiel", explique-t-elle. "Il y a toujours ce problème de triche qui les taraude, ce que je peux comprendre, mais ils semblent mieux gérer ça cette année-ci que pour juin ou août."

Cependant, l’exception de quarantaine pour les étudiants qui reviennent de zone rouge l’énerve. "Cela montre juste encore plus l’incohérence du présentiel par rapport aux risques qu’il comporte et aux inconvénients qu’il engendre." Pour l’étudiante, "toutes les petites questions qu’on se pose à chaque fois génèrent du stress supplémentaire dont on n’a pas forcément besoin." Elle regrette des règles peu claires et trop hétérogènes.

"Il arrive qu’au sein d’une même faculté, les professeurs n’ont pas pris la peine de se mettre d’accord entre eux sur le distanciel ou le présentiel", explique Thu Lan. "Certains profs ont assez tardivement mis au courant les élèves sur l’option qu’ils allaient adopter alors que le blocus pointait déjà le bout de son nez. Et bon, on ne se prépare pas de la même manière pour un exam à distance que pour un exam en présentiel."

Clémence à l’UNamur : "J’appréhende beaucoup moins qu’en juin car on est plus habitué"

Du côté de l’Université de Namur, la majorité des examens écrits est organisée à distance. Les étudiants sont informés des modalités par leur professeur. Pour Clémence, étudiante en gestion par exemple, tous ses examens se donnent à distance sauf deux : maths et marketing. "Ce sont des exceptions car maths avait engendré trop de chipotages l’année dernière. On avait dû prendre une photo de notre copie, la transformer en pdf etc. Pour le reste, tous les examens sont en ligne."

Alors que les examens via internet avaient beaucoup stressé la Namuroise en juin dernier, ce n’est plus le cas aujourd’hui. "J’appréhende beaucoup moins qu’en juin car on est plus habitué. En plus, on a eu cours en ligne toute l’année donc je trouve ça logique que ce soit en ligne aux examens."

Léa à la haute école Albert Jacquard : "Chez nous, tout est à distance"

A Namur toujours, à la Haute école Albert Jacquard, la pratique a davantage sa place. Et dans certaines branches comme celle de Léa, les examens à distance s’y prêtent plutôt bien.

"Chez nous, tout est à distance. Comme je suis en infographie, ça ne nécessite pas de présentiel pour ce genre d’examens. On doit rendre nos projets sur le serveur de l’école et c’est tout. Comme je refais mon année j’ai la chance d’avoir déjà pu suivre les cours du premier quadrimestre en présentiel l’année passée donc je ne me sens pas larguée vis-à-vis de ça", témoigne-t-elle en souriant.

Marie à l’ULB : "À distance, c’est moins d’étude et plus de compréhension"

Enfin, du côté de la capitale, l’Université Libre de Bruxelles organise majoritairement ses examens à distance. Pour Marie, étudiante en architecture à la Cambre Horta, pas d’examen en présentiel. A part un oral par Teams, les examens écrits ont lieu à cours ouverts sur son ordinateur. "Le vrai stress est de savoir jusqu’où le professeur va compliquer la question." Car si les élèves ont leur cours à disposition, certains professeurs en profitent pour éveiller leur esprit d’analyse.

"Ce n’est pas plus mal, témoigne l’architecte en herbe. Finalement, c’est moins d’étude et plus de compréhension. C’est assez bien car on doit répondre à des questions plus réfléchies. Cela ne consiste plus à retaper la matière. Ça ne me déplaît pas mais il ne faut pas non plus que le prof parte trop loin dans sa réflexion !"

Une preuve de plus que cette crise sanitaire aura encouragé la réflexion et l’esprit critique.