D'autres pays reconfinent avec moins de cas de coronavirus : sommes-nous moins stricts en Belgique qu'ailleurs ?

Fermeture totale des salles de sport, bars et discothèques, l’Islande a annoncé un durcissement de ses mesures anti-covid ce week-end. En cause : une trentaine de nouveaux cas par jour. Au total, le pays compte 2872 cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie et 10 décès.

Rien comparé à nos 3000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures ? Pour le savoir, comparons le nombre de cas positifs par million d’habitants. On se rend alors compte que l’Islande n’est pas si loin de nos chiffres avec 103 cas par million d’habitants au cours de ces 7 derniers jours. La Belgique est, elle, à 113 cas pour un million d’habitants. Nous sommes donc un tout petit plus "infectés" que les Islandais.