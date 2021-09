Covid long : 37% des patients ont eu des séquelles entre 3 et 6 mois après la maladie, d’après une nouvelle étude d’Oxford

Les résultats donnent l’ampleur des dégâts : parmi les patients Covid-19, plus de la moitié (57%) a eu une ou plusieurs symptômes de longue durée pendant toute la période de 6 mois (y compris la phase aiguë) et 36,55%, entre 3 et 6 mois après le diagnostic. Quels sont les symptômes de longue durée les plus fréquents ? L’anxiété ou la dépression sont signalées pour 15,49% des patients entre 3 et 6 mois après le diagnostic. Viennent ensuite les symptômes abdominaux (8,29%), la respiration anormale (7,94%), la fatigue ou un sentiment de malaise (5,87%), une douleur thoracique ou à la gorge (5,71%), des maux de tête (4,63%), des symptômes cognitifs (3,95%), et enfin, des douleurs musculaires (1,54%).

L’Université d’Oxford a réalisé une étude d’une ampleur inédite à ce sujet : les données de dossiers de santé électroniques de 81 millions de patients, principalement aux Etats-Unis, dont 273.618 survivants du Covid-19 ont été examinées. Les chercheurs ont regardé si, dans les 6 mois ou dans une période de 3 à 6 mois après le diagnostic, les patients avaient eu certaines caractéristiques du Covid long. Neuf caractéristiques (mélange de symptômes et de diagnostics) ont été examinées : des difficultés respiratoires ou un essoufflement, une fatigue / sensation de malaise, des douleurs thoraciques ou à la gorge, des maux de tête, des symptômes abdominaux (comme les douleurs ou la diarrhée), une myalgie (douleurs musculaires), d’autres douleurs, ou des symptômes cognitifs et d’anxiété ou de dépression. Pour avoir un point de contrôle par un symptôme non considéré comme typique du Covid long, les auteurs ont inclus la dermatite atopique (problèmes de peau sèche et sujette à l’eczéma) comme caractéristique.

Le Covid long reste un mystère. On sait qu’il frappe, mais on ne sait ni pourquoi, ni qui, ni comment, ni à quelle fréquence . Il n’existe pas de consensus sur ce qui constitue un Covid long. C’est une bombe à retardement pour la sécurité sociale et les soins de santé qui gagnerait à être mieux explorée. Le KCE, le centre belge fédéral d'expertise sur les soins de santé, définit le Covid de longue durée comme s'appliquant aux "personnes qui, après une phase aiguë de Covid-19 (suspecté sur la base des symptômes ou confirmé par un test), continuent à présenter des symptomes ou en développent de nouveaux" (...) "Ces symptômes ne doivent pas pouvoir être expliqués par une autre pathologie".

Deux patients sur 5 qui présentaient des caractéristiques de longue durée du Covid au cours de la période de 3 à 6 mois, n’avaient connu aucun de ces symptômes au cours des 3 mois précédents.

Plus fréquent qu’avec la grippe

Ce type de symptômes se présente plus souvent après le Covid-19 qu’après la grippe, bien que les patients atteints de la grippe aient également présenté l’une de ces 9 caractéristiques sur la même période. Le risque d’avoir l’un des diagnostics ou symptômes mesurés lorsqu’un patient a eu le Covid était environ 16% plus élevé. Mais en plus, ils se combinent plus souvent et plus la maladie est grave, plus le risque de symptômes longs est élevé, et légèrement plus chez les femmes et les jeunes adultes. Par exemple, la combinaison "respiration anormale et douleurs thoraciques ou à la gorge" touchait 5,99% des patients.

Enfin, les caractéristiques mesurées pour ce Covid long survenaient plus souvent chez les personnes plus âgées ou admises en soins intensifs : chez 61,05% des plus de 65 ans, 73,22% des personnes admises aux soins intensifs, contre 46,21% dans le groupe d’âge de 10 à 21 ans. Ces symptômes variaient également selon le sexe : les femmes souffrant plus de maux de tête, de symptômes abdominaux et d’anxiété ou de dépression, tandis que les hommes étaient significativement plus susceptibles d’avoir des difficultés respiratoires et des symptômes cognitifs.