Coronavirus : voici pourquoi la reprise économique en Belgique sera lente et difficile

Quel sera l’impact exact de cette crise ? Il est impossible à chiffrer à l’heure d’aujourd’hui selon l’Iweps. Mais selon l’ Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique , "La Wallonie, comme la Belgique, devrait traverser une récession marquée au premier semestre de l’année". La Banque Nationale Belge s’attend elle à "une crise très aiguë et très profonde" avant "un rebond en 2021". Concrètement, les secteurs seront diversement touchés en fonction de plusieurs critères.

Non, contrairement à ce que l’on peut parfois lire ou entendre, l’économie ne va pas repartir aussitôt que le confinement sera levé, tel un simple effet rebond. En Belgique comme ailleurs dans le monde, tous les secteurs seront durablement et diversement touchés dans les prochains mois à cause des suites de la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui va probablement s’installer. Pourquoi ? Parce que les mesures de dé-confinement seront progressives, parce que nous évoluons dans une économie mondialisée et interconnectée, mais aussi parce que les habitudes des consommateurs et des entreprises vont certainement changer après la crise.

Selon Philippe Ledent, expert économiste chez ING Belgium, qui a sorti une étude sur l’impact sectoriel du Coronavirus en Belgique , "Tout dépend d’abord des règles qui seront mises en place au moment du dé-confinement. Pour l’instant, nous n’avons pas de détails en ce qui concerne la Belgique. Mais en France par exemple, l’horeca ne reprendra pas à partir de la première phase de dé-confinement du 11 mai. Pour le secteur de l’événementiel, ce ne sera pas avant le 15 juillet au moins. Ces secteurs vont donc souffrir davantage que les autres, simplement en raison du dé-confinement progressif." La fédération flamande de l’horeca a déjà estimé à 1,7 milliard d’euros les pertes encourues par tout le secteur en Belgique en raison du confinement, et ce, seulement jusqu’à la fin des vacances de Pâques. Ces chiffres seront plus importants en cas de prolongation des fermetures pour ce secteur dans les prochaines semaines.

Rien d’étonnant selon Philippe Ledent d’ING, le secteur de la construction subit et va subir dans les prochains mois les mêmes problèmes que d’autres secteurs. En Belgique, les usines d’assemblage de véhicules, par exemple, dépendent des composants qui viennent de l’étranger : "Tous les pays ne sont pas au même stade de la pandémie, certains vont subir un confinement plus long que la Belgique. Ainsi, si mon entreprise a besoin de composants qui viennent d’un pays qui est encore confiné, je vais être affecté, même si en Belgique, je peux en théorie reprendre mon activité." C’est la même problématique pour la métallurgie, ou encore pour l’industrie alimentaire, puisque cette dernière importe des denrées pour les transformer. "Ces secteurs seront durement affectés, parce qu’il y aura une rupture en amont de leur propre processus de confection, ailleurs dans le monde."

Aujourd’hui, les entrepreneurs veulent reprendre le travail et beaucoup d’ouvriers désirent retrouver leur salaire plein selon les sondages de la confédération auprès de ses affiliés. Et c’est là que le bât blesse : "L’approvisionnement est compliqué dans certains cas, nous manquons de matériel". Et reprendre un chantier sans matériel, c’est évidemment impossible. Ces difficultés s’ajoutent à celles déjà existantes, comme l’augmentation des congés maladies.

Les chantiers extérieurs sont par contre autorisés, mais seulement si l’entreprise peut mettre en place des mesures de protection sanitaires. "Au début de la crise, beaucoup d’entreprises de travaux extérieurs ont fermé car elles n’arrivaient pas à respecter les mesures, puis elles ont mis en place des solutions alternatives pour redémarrer : livraison et commandes respectant les mesures de distance physique, utilisation d’un véhicule par ouvrier au lieu d’une camionnette pour plusieurs, etc." explique Véronique Vandenburren, directrice de la communication de la Confédération belge de la construction .

Bernard Delvaux, CEO de la Sonaca, groupe aéronautique belge, va dans le même sens. Il n’a pas hésité à partager ses perspectives pessimistes dans l’Echo à la fin du mois de mars . Selon lui, "Il y aura des reports de commandes et sans doute des annulations. Il y aura donc des cadences plus basses parce que le carnet de commandes des avionneurs a baissé […] Il faudra donc des mois si pas un an pour revenir aux cadences d’avant la crise".

Notre pays exporte beaucoup et les entreprises dont le business model est basé sur ce principe pourront souffrir dans les prochains mois. "Par exemple, ce sera le cas pour un secteur qui exporte beaucoup vers les Etats-Unis, où le confinement sera plus long et où les conséquences économiques seront plus lourdes. Après le dé-confinement, les consommateurs américains vont réfléchir sur leur consommation. Et beaucoup d’entreprises vont aussi réfléchir avant de grandir. Leur priorité sera de se relever, avant de faire de nouveaux investissements. Une crise économique est en train de se développer" explique Philippe Ledent.

Si le Belge est frileux, le carnet de commandes se vide

La reprise économique belge sera aussi liée à la demande intérieure. Ainsi, concernant la construction, selon la dernière enquête de la confédération, "7 entreprises sur 10 observent une dans leur chute de carnet de commandes, alors que celui-ci était rempli pour 6 mois. Les particuliers sont plus frileux, ils subissent une baisse de leurs revenus et ils reportent leur chantier de peinture et de travaux de rénovation alors qu’ils avaient signé un contrat." Quant aux chantiers publics et d’infrastructures, la confédération plaide pour que les pouvoirs publics et les entreprises relancent les marchés et émettent des appels d’offres. Mais pour l’instant, à part les travaux de voiries qui seront relancés, c’est le flou total. "Or, une entreprise de construction a besoin de connaître ses chantiers à l’avance afin de passer ses commandes de matériel, engager des ouvriers."

Les particuliers sont plus frileux, ils subissent une baisse de leurs revenus et ils reportent leur chantier de peinture et travaux de rénovation alors qu’ils avaient signé le contrat.

Le commerce de détail, l’horeca ou encore le loisir sont actuellement durement touchés par le confinement, et cela risque de se prolonger. Philippe Ledent s’interroge : "Quel va être notre comportement de consommation après le confinement ? Notre équipe d’analyste part de l’hypothèse que le consommateur continuera d’avoir peur à l’avenir : nouvelle vague de pandémie, fermeture des frontières etc. Et donc la vie ne va pas reprendre normalement tant qu’il n’y aura pas de traitement efficace ou de vaccin pour le Covid-19. D’ici là, il n’y aura pas de grandes fêtes car le risque sera toujours présent."