Coronavirus: voici la liste des pays et territoires touchés

Le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est alourdi à 170 morts ce jeudi en Chine après un bond sans précédent du nombre quotidien de décès. Par ailleurs, le virus commence à se propager et touche de plus en plus de pays.

Voici la liste des pays et territoires qui ont annoncé des cas confirmés de maladie due au nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre.

CHINE

Environ 7700 personnes ont été contaminées en Chine, où 170 malades sont morts, selon le dernier bilan officiel le 30 janvier.

La quasi-totalité des morts sont intervenues dans la région de Hubei, le berceau de la contagion.

Dix cas de contamination ont été enregistrés dans la région autonome de Hong Kong. Plusieurs de ces personnes ont séjourné à Wuhan.

Sept cas ont été signalés dans la région autonome de Macao. Le premier a été annoncé le 22 janvier. Il s’agit d’une femme d’affaires de 52 ans arrivée trois jours plus tôt en train de la ville voisine chinoise de Zhuhai.

Un cas a été signalé au Tibet.

ASIE-PACIFIQUE

Australie

Sept cas y ont été confirmés. Les malades sont hospitalisés dans un état stable.

Cambodge

Le ministère de la Santé a signalé un cas le 27 janvier, un homme de 60 ans arrivé de Wuhan.

Corée du Sud

Les autorités ont confirmé quatre cas, trois Chinois et un Sud-Coréen, qui venaient tous de Wuhan.

Japon

Onze cas de contamination ont été répertoriés. Les autorités ont d’abord confirmé sept cas le 28 janvier, dont le premier de transmission d’humain à humain, un homme d’une soixantaine d’années ayant transporté dans son car des touristes originaires de la région de Wuhan. Puis une femme travaillant comme guide dans ce véhicule a également été contaminée.

Le 30 janvier, le ministre de la Santé a annoncé que trois des 206 passagers japonais évacués mercredi de Wuhan étaient contaminés. "Une des trois personnes rapatriées testées positives a développé des symptômes, mais pas les deux autres", a précisé Katsunobu Kato.

Malaisie

Ce pays a signalé sept cas, tous des Chinois de Wuhan allés passer des vacances en Malaisie.

Népal

Un cas a été a été annoncé le 24 janvier. Il s’agit d’un homme de 32 ans revenu le 9 janvier de Wuhan, qui a quitté l’hôpital guéri.

Singapour

Dix cas confirmés pour le moment, des personnes récemment arrivées de Wuhan.

Sri Lanka

Le premier cas y a été confirmé le 27 janvier : une touriste chinoise de 43 ans arrivée en provenance de la province du Hubei.

Taïwan

Huit cas au total ont été signalés, dont deux Chinoises septuagénaires arrivées le 22 janvier, dans le cadre d’un voyage en groupe.

Thaïlande

Les autorités ont annoncé 14 cas confirmés le 28 janvier. C’est le pays le plus touché après la Chine. Ce sont tous des Chinois, à part une Thaïlandaise de 73 ans qui avait séjourné à Wuhan.

Vietnam

Les autorités ont confirmé deux cas. Il s’agit de deux Chinois, un homme arrivé au Vietnam le 13 janvier en provenance de Wuhan et son fils habitant à Ho Chi Minh-Ville, qu’il a ensuite contaminé.

AMÉRIQUES

Canada

Le Canada a signalé son premier cas le 27 janvier, un homme qui a voyagé à Wuhan. Un deuxième cas – également un homme récemment rentré de Wuhan – a été confirmé le 28.

États-Unis

Cinq personnes y ont été contaminées par le virus. Elles ont toutes "directement voyagé à Wuhan", selon les autorités.

EUROPE

Allemagne

Quatre personnes hospitalisées en Bavière, au sein de la même entreprise. L’une d’elles a été contaminée par un de ses collègues chinois au cours d’une séance de formation, ce qui constitue la première transmission du virus identifiée sur le sol européen.

Finlande

Premier cas confirmé le 29 janvier, un touriste chinois de Wuhan.

France

Cinq cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus. Les trois premiers cas – les premiers en Europe – ont été confirmés le 24 janvier, l’un à Bordeaux (sud-ouest), les deux autres à Paris. Ces trois malades avaient récemment voyagé en Chine.

Un quatrième cas a été annoncé le 28 janvier : un touriste chinois âgé hospitalisé à Paris dans un état grave. Sa fille a elle aussi été contaminée.

MOYEN-ORIENT

Émirats arabes unis

Au moins quatre cas confirmés mercredi, tous des membres d’une famille chinoise en provenance de Wuhan.