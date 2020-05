Coronavirus : une société néerlandaise vend 1,5 million de tests rapides peu fiables

Une société néerlandaise a vendu, depuis le début de la crise du coronavirus, plus d'un million et demi de tests peu fiables. La société promet que les tests peuvent déterminer "très précisément" dans les dix minutes si quelqu'un a souffert du coronavirus. Mais selon deux études indépendantes, il y a de grandes chances que les tests donnent un mauvais diagnostic, révèle mercredi le quotidien néerlandais Trouw.

Les tests ont été vendus comme venant des Pays-Bas, mais semblent provenir de Chine. Le résultat serait aussi fiable qu'un pari au hasard. Un chercheur du centre médical de l'université Radboud considère que la promesse de la société néerlandaise Inzek est trompeuse. "Des tests peu fiables représentent un grand danger pour la santé publique", dit-il.

Pour un chercheur de Georgetown (Washington), l'essai clinique est même un "déchet". Les tests ont déjà été vendus dans une vingtaine de pays, selon l'enquête de la plate-forme pour le journalisme d'investigation Investico et du collectif de journalistes OCCPR pour Trouw. Les autorités et des hôpitaux d'Espagne, de Russie, de Serbie et du Bénin, entre autres, pensaient ainsi acheter un produit fiable néerlandais. Des centaines de tests ont en outre été vendus au Vatican via un diplomate ami de Donald Trump et l'ancien footballeur Roberto Carlos a donné quelques exemplaires à la police espagnole.

"Il n'existe actuellement aucun test rapide fiable pour la détection des anticorps"

Inzek présentait ses tests comme "Dutch-made", faits aux Pays-Bas, alors qu'en réalité ils étaient fabriqués en Chine. Le fabricant chinois produit un test identique sous sa propre marque, Alltest. Dans une réaction, Inzek a nié présenter les tests comme étant néerlandais, et un peu plus tard, "Dutch-made" a été retiré du site web. Zeki Hamid, propriétaire d'Inzek, dit avoir "compris que mon produit est fiable à plus de 90%".

Les tests sont destinés à déterminer si quelqu'un a eu le coronavirus en cherchant les anticorps dans le sang. Mais selon la Commission européenne et l'Outbreak Management Team, l'organe consultatif néerlandais dans la lutte contre une épidémie, il n'existe actuellement aucun test rapide fiable pour la détection des anticorps.