Coronavirus : une augmentation de 58% d'infections suspectes dans les maisons de repos flamandes

Le nombre d'infections au coronavirus dans les centres de soins résidentiels flamands (maisons de repos, maisons de retraite, home) a fortement augmenté ces derniers jours, selon les chiffres rapportés mardi par l'Agence flamande de Soins et Santé.

Actuellement, 1.347 résidents sont suspectés d'être infectés par le virus, alors que vendredi dernier, ils n'étaient que 893.Le virologue Steven Van Gucht a souligné vendredi dernier que les centres de soins résidentiels de notre pays résistaient bien face à la multiplication du nombre de cas.

Mais depuis vendredi, le nombre d'infections suspectes dans les centres flamands a augmenté de 51%. Sur les 1.347 cas, on dénombre 828 infections confirmées et 519 suspectées. Les cas confirmés sont en hausse de 58% depuis vendredi. Le nombre d'infections est également en augmentation parmi le personnel des centres de soins.

Le lundi 19 octobre, on comptait 1.175 cas, dont 746 ont été confirmés et 429 sont suspectés. Vendredi, le nombre était de 887 (519 confirmés et 368 suspectés). Cela représente également une augmentation de 32,4%. Depuis vendredi dernier, trois décès des suites du coronavirus ont été confirmés et deux décès présumés ont été enregistrés dans les centres de soins flamands.