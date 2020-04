Coronavirus : un chien livre les commandes de vin aux Etats-Unis. Aucun danger ?

Le chien semble également bien s’adapter à ses nouvelles missions selon Lori Yata. "C’est un chien décontracté, il l’a toujours été. Je sais que beaucoup de gens disent "Oh mon boxeur est tellement fou" et puis ils voient Soda ! Il est comme cela, il l’a toujours été." Après avoir fait ses livraisons, Soda est récompensé par des caresses affectueuses et par des friandises.

Aucun danger ?

Le chien pourrait-il néanmoins être porteur du nouveau coronavirus et ainsi mettre en danger les clients ou ses propriétaires ? Comme nous l’expliquions dernièrement, le Covid-19 a plus que probablement été transmis par des animaux aux humains en Chine, selon les recherches scientifiques en la matière.

En outre, quelques animaux dans le monde ont été testés positifs au coronavirus, notamment un tigre au zoo du Bronx à New York et un chat en Belgique. C’est la maîtresse de cet animal qui lui avait transmis le virus. Selon les chercheurs de l’Université de Liège qui ont étudié le cas, rien n’indique que l’inverse soit possible et que les animaux puissent transmettre le coronavirus aux humains : "Les chats aiment les humains, donc il y a de la promiscuité et on peut facilement imaginer que cette promiscuité est à l’origine du transfert du virus de la maîtresse vers son compagnon. Mais on n’a en aucun cas démontré que l’inverse pouvait être possible. La contagion du chat vers l’être humain est probablement infinitésimale", avait affirmé fin mars le professeur Daniel Desmecht, de la faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège.