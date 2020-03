Coronavirus: témoignages de Belges bloqués en Espagne et au Maroc

Beaucoup de Belges sont actuellement bloqués à l'étranger et aimeraient rentrer en Belgique, étant donné l'amplification de la crise sanitaire Covid-19. Or le Maroc et l'Espagne, ces pays ont fermé leurs frontières. Ils est donc impossible actuellement pour les Belges de revenir chez eux. Ils déplorent le fait que les Affaires étrangères, les ambassades, les compagnies aériennes et tours opérateurs se renvoient la responsabilité.

Ma mère de 75 ans est bloquée à Gran Canaria.

Kathy Voituron est en Belgique, mais sa mère de 75 ans, Nicole est désormais bloquée avec une amie dans un appart-hôtel à Gran Canaria, en Espagne. "Je ne sais pas si elle pourra rentrer. J'ai contacté les Affaires étrangères et le tour opérateur Tui, ils se renvoient la balle. On ne sait rien. Ma mère était censée rentrer le 28 mars, j'aimerais la faire rentrer le plus rapidement possible, mais Tui nous dit qu'on ne peut pas peut pas changer les réservations, c'est impossible de racheter des billets". Pour l'instant, sa mère est confinée dans l'appartement, elle ne peut pas aller à la plage ou sur la digue. Selon Kathy Voituron, une seule personne par ménage a le droit d'aller faire des courses alimentaires dans les magasins.

Selon la fille, Tui ne rapatrie que les Belges ayant fait des réservation "packages", vol et hôtel compris. "Ma mère n'avait réservé que le vol, donc elle ne peut pas être rapatriée". Une situation d'autant plus inquiétante selon Katy Voituron, que sa mère "doit prendre des médicaments pour soigner sa thyroïde, si elle est bloquée sur place au delà du 28 mars, elle n'en aura plus assez. Elle a besoin d'une ordonnance pour en racheter. Si je lui envoie, je ne sais même pas si les services postaux fonctionneront encore sur l'île où elle se trouve".

Autre grande source d'inquiétude sur place: "La société qui gère l'appart hôtel menace de fermer, puisque l'Espagne a décidé de fermer les hôtels." Kathy craint que sa mère se retrouve du jour au lendemain à la rue dans un pays qui n'est pas le sien. Elle a laissé partir sa mère en Espagne alors que la crise sanitaire n'avait pas encore réellement commencé dans notre pays. "Il n'y avait pas de cas sur place à Gran Canaria. Nous pensions même qu'elle serait plus en sécurité là-bas qu'en Belgique. Maintenant, je suis très stressée pour elle. Elle est en bonne santé bien sûr, mais il y a cette question des médicaments. Et puis on ne sait pas combien de temps d'autant plus avec cette question des médicaments. "

Le consulat de Belgique a Tenerife a informé Kathy Voituron par email ce matin: "Jusqu'à présent et sauf preuve du contraire je peux vous confirmer que la Belgique n'a pas prévu de rapatriements"