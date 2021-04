Le Centre interfédéral de crise apportera des précisions sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique, à partir de 11 heures, lors de sa conférence de presse bihebdomadaire. Les chiffres publiés ce mardi 6 avril indiquent une baisse des contaminations mais d’autres indices sont à la hausse comme le nombre de décès, une tendance observée depuis plusieurs jours.

45 décès liés au coronavirus ont été enregistrés le 2 avril dernier. Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis le 14 février. Si l’on tient compte de la moyenne sur les chiffres consolidés, l’augmentation est de plus de 20% de décès liés au Covid-19 en une semaine. Précisément, 32,9 personnes sont mortes du coronavirus en moyenne par jour entre le 27 mars et le 2 avril dernier, soit 23,7% de décès en plus que la semaine antérieure.

Fait notable qui distingue cette période des deux vagues précédentes : les décès ne concernent plus majoritairement les plus de 85 ans, mais les 75-84 ans voire les 65-74 ans. Depuis le début de la pandémie, 23.202 personnes sont mortes du Covid-19.