Coronavirus : selon une étude italienne, le coronavirus circulait déjà pendant l’été 2019

Refaire l’étude pour l’appliquer à la Belgique

"Ces résultats sont assez étonnants", commente le professeur Yves Coppieters, épidémiologiste à l’ULB. Dès lors, est-il possible qu’un même phénomène ait pu se vérifier également en Belgique ? Compliqué, puisqu’on ne peut pas directement transposer les résultats.

"Je dirais qu’il faudrait répéter l’étude pour pouvoir confirmer cette hypothèse", explique l’expert. L’idée serait donc de voir si, au sein d’autres échantillons, plus larges ou plus représentatifs de la population, on pourrait aboutir aux mêmes résultats.