Coronavirus : risque-t-on de voir bientôt les présentateurs porter un masque à la télévision ?

Pour Marian Naguszewski, l’idée est à tout le moins surprenante : "C’est d’autant plus étrange que nous avons des grands spécialistes et des médecins qui viennent en plateau, qui recommandent le port et du masque, et qui ne le portent pas sur le plateau. On porte tout le temps notre masque, on ne le retire qu’une fois à l’antenne, et nous sommes à distance de sécurité de nos invités. Porter un masque serait étrange, oui. Désagréable, même."

Et en Belgique ?

Porter un masque en plateau pour présenter le journal télévisé ? Si l'idée semble inconcevable, elle pourrait cependant devenir une réalité en France à partir du 1er septembre, date à laquelle le port du masque sera obligatoire dans les entreprises. Y compris sur les plateaux de télévision ? - © Capture d'écran BFMTV

Des présentateurs masqués renverraient en effet une image dépourvue de toute humanité. Le port du masque, désormais obligatoire dans beaucoup de lieux et de villes en Belgique, commence à être bien accepté socialement, mais serait jugé bien trop anxiogène à la télévision. Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF : "La RTBF estime que son devoir est non seulement d’informer, mais aussi d’accompagner le téléspectateur de façon positive et pragmatique. La RTBF applique toujours les règles du Conseil National de Sécurité, et nous allons même plus loin, comme le port du masque obligatoire dans les couloirs et les espaces communs, mais aussi en studio pour les équipes techniques, et nous limitons au maximum le nombre d’intervenants, qui respectent bien entendu les distances de sécurité sur le plateau". Le port du masque en plateau pour les présentateurs n’est pas à l’ordre du jour, comme le confirme Axelle Pollet : "A ce stade, cette mesure n’a pas du tout été envisagée, et n’est pas souhaitée pour des raisons d’humanité".