Coronavirus : que faire en cas de perte de goût ou d’odorat ?

La perte de goût et la perte de l’odorat sont des symptômes fréquents du coronavirus. Énormément de malades s’en plaignent. Pour certains, c’est passager, pour d’autres, le temps de récupération est plus lent.

Plus de 90% des personnes contaminées par le coronavirus récupèrent leur sens relativement rapidement

Il y a 6 mois, une étude européenne a été lancée. "La plupart des patients récupèrent leur perte de l’odorat ou de goût dans les 4 premières semaines. Notre étude montre qu’actuellement à 6 mois, nous avons 90 à 92% de récupération", explique Jérôme Lechien, médecin ORL et collaborateur à cette étude. Dans certains cas, la récupération peut être plus longue et peut durer jusqu’à deux ans.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Quelques inconnues à l’équation persistent tout de même. Est-il possible de ne jamais récupérer ses sens ? Pour Jérôme Lechien, c’est possible. "A l’heure actuelle et au niveau du coronavirus, on ne peut pas préciser si c’est possible ou non parce que nous n’avons pas assez de délais pas assez. Dans un an et demi, on aura un délai raisonnable pour évaluer les effets".

D’après le médecin ORL, il est extrêmement important d’effectuer des exercices pour une meilleure récupération de l’odorat et du goût. Plusieurs conseils sont à retrouver ici.

Continuer à tenter de sentir les odeurs

"Les patients doivent continuer à essayer de sentir des odeurs et regarder ce qu’ils vont sentir même s’ils ne sentent rien. Ils doivent s’entraîner. Ils doivent persévérer jusqu’au moment ou ils vont récupérer" explique-t-il.

Manger équilibré pour récupérer plus rapidement

Il est conseillé de manger des fruits et légumes car ils contiennent des antioxydants qui boostent le système immunitaire. Pour ceux qui n’aiment pas les fruits ou les légumes, l’acide Alpha Lipoïque, un antioxydant, pourrait être une alternative intéressante. "Il suffit de prendre 1 comprimé de 600 grammes par jour jusqu’à la récupération. Des vitamines B9 – B12 pourraient aussi faire l’affaire".

En mangeant équilibré et en ayant une bonne hygiène de vie, la récupération sera plus rapide.