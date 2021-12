Coronavirus: quand faire le booster ? Comment s'inscrire ? Pourquoi ai-je reçu un vaccin différent ?

Qui est concerné ?

Toutes les personnes de 18 ans et plus sont invitées à une dose de rappel, pour autant qu’elles aient reçu un vaccin à ARN messager, donc un vaccin Pfizer ou Moderna en deux doses. Ces personnes devaient jusqu’ici attendre 6 mois après leur deuxième dose. Dorénavant, elles ne devront plus attendre que 4 mois.

Et les personnes qui ont reçu un autre vaccin ?

Pour elles, rien ne change.

Si elles ont reçu un vaccin AstraZeneca, le délai reste le même : 4 mois.

Pas de changement non plus pour les personnes ayant été vaccinées avec Johnson & Johnson : c’est toujours 2 mois après la dose unique.

Concrètement, comment faire ?

Cela dépend des régions.

- En Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez vous inscrire sur le site Bruvax. Attention, à l’heure d’écrire ces lignes, le site n’était pas encore actualisé. Vous pouvez aussi attendre votre convocation.

- En Wallonie, les personnes concernées doivent attendre de recevoir leur convocation soit par mail, soit par lettre, ou s’inscrire sur la liste d’attente de Qvax, ce qui peut accélérer un peu leur rendez-vous.

Et si on vient de faire l’infection après une double vaccination ?

Le ministre de la Santé recommande de la faire au plus vite, mais en attendant au moins 14 jours après l’infection. Deux professionnels de l’immunologie recommandent plutôt d’attendre 2 à 3 mois.

Michel Goldman, professeur émérite d’immunologie à l’ULB : "Il y a quelques semaines encore, je disais qu’on pouvait attendre 6 mois après une infection pour se faire administrer le booster. Mais quand on voit ce qui se passe au Danemark et en Norvège, je suis inquiet. Aujourd’hui, les gens qui me posent la question, je les encourage quand même à se faire vacciner au plus vite. 14 jours, ça me semble personnellement un peu court, moi j’attendrais un délai de 2 à 3 mois et les dernières informations. Mais pour les personnes plus vulnérables, il vaut mieux en parler dès maintenant avec son médecin".

Sophie Lucas, immunologiste à l’Institut De Duve (UCLouvain) : "Il faut la faire, mais pas nécessairement après 14 jours. Notre système immunitaire peut profiter du temps dans un processus de maturation de la réponse anticorps. Le mieux est d’en parler avec son médecin, mais ma recommandation serait d’attendre 2 à 3 mois".

Quel vaccin je reçois et quelle posologie ?

Le booster peut être indifféremment le vaccin Pfizer (Comirnaty) ou Moderna (Spikevax), quel que soit le vaccin que vous avez reçu précédemment. Le Moderna contient une plus importante concentration d’ARNm (100 microgrammes). C’est la raison pour laquelle le booster ne contient qu’une demi-dose pour Moderna (50 microgrammes), et une dose entière pour Pfizer (30 microgrammes).

Ne faut-il pas attendre une version adaptée des vaccins au variant Omicron ?

Non, car la progression rapide du variant Omicron justifie précisément l’administration d’un booster. D’après une étude sud-africaine, les vaccins à ARN messager restent efficaces contre ce nouveau variant chez des personnes ayant été infectées avant d’être complètement vaccinées. En revanche, avec deux seules doses antérieures, cette capacité de neutralisation peut être jusqu’à 41 fois inférieure à celle vis-à-vis du variant Delta.