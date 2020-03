Coronavirus : pourquoi, selon une étude scientifique, nous sommes trop optimistes face au risque

Une récente étude menée en Europe au début du développement de l'épidémie de COVID-10 le montre : la majorité des gens se montrent exagérément optimistes face au risque d'infection. Le comportement humain joue un rôle fondamental dans la propagation des agents pathogènes, en amplifiant ou ralentissant la transmission par contact.

D'un point de vue épidémiologique, ce que nos autorités espèrent, c'est que les mesures de distanciation sociale seront efficaces et réduiront ou ralentiront la transmission du virus. Revers de la médaille : sous une perspective économique et sociale, les comportements d'évitement peuvent aussi avoir des effets négatifs tels que la discrimination de groupes ou d'individus, ou une pénurie de produits alimentaires ou pharmaceutiques. On l'a bien vu lorsque les Belges se sont rués de façon déraisonnable sur des produits tels que les pâtes ou ... le papier de toilette.

4000 participants

L'étude internationale que nous résumons ici a été menée à la fin du mois de février 2020, sur un échantillon de plus de 4300 individus, dans quatre pays européens (France, Italie, Royaume Uni, et Suisse) via le réseau de surveillance pour la grippe influenza. Elle est l'oeuvre d'une équipe dirigée par Jocelyn Raude, maître de conférences à l’École des hautes études de santé publique (EHESP), et chercheur à l’Unité des Virus Emergent de Marseille.

Les auteurs ont demandé aux participants d'estimer le risque d'infection au coronavirus sur une échelle, en distinguant la probabilité pour eux-mêmes d'être malade dans les prochains mois, de celles qu'ils perçoivent pour les autres.

D'après les études psychologiques récentes, les gens évaluent généralement les risques au travers d'un biais optimiste. Ce prisme tronque leur vision et affecte leur jugement tant sur le risque absolu (les gens sous-estiment la probabilité de vivre un événement négatif), que sur le risque comparé (la plupart des gens pensent qu'ils sont moins susceptibles de vivre une expérience négative que les autres). Evidemment, dans le cas présent, il est impossible de prédire cet excès d'optimisme ou de pessimisme, puisqu'on ne connaît pas à l'avance les taux d'infection parmi la population.