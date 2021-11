Coronavirus: plus de séjours scolaires jusqu'à Carnaval mais pas de masque en primaire

A la suite du Comité de concertation de vendredi, il a été décidé de suspendre les séjours scolaires avec nuitées ainsi que les évènements et fêtes scolaires impliquant des personnes extérieures à l'école (parents). Cela est confirmé par une nouvelle circulaire de la ministre francophone de l'Education Caroline Désir, publiée samedi et destinée à l'enseignement maternel et primaire. Les sorties scolaires d'un jour, sans nuitée, restent autorisées. Il n'y a pas de changement non plus en ce qui concerne le port du masque: les élèves de maternelle et primaire ne devront pas se couvrir la bouche et le nez à l'intérieur de l'école.