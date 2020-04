Coronavirus : peut-on faire confiance à l'OMS ? "Ce que dit Trump n’est pas honnête", selon Jacques Macq

On oublie que l’OMS dépend d’un ensemble d’Etats et que la prise de décision au niveau cette organisation n’est pas que technique, mais aussi politique.

"Je pense que dans la tête des gens, il y a une confusion. On croit que l’OMS est une structure qui ne donne que des recommandations scientifiques et techniques.

De ce point de vue, à l’OMS, ce n’est pas comme à la Banque mondiale et au FMI. Ça change la donne au niveau des décisions. Donc pour Trump, ce n’est certainement pas intéressant de voir des Etats qui n’ont d’habitude pas la parole et qui prennent le dessus par rapport à des pays comme les Etats-Unis."

"Son attitude est logique par rapport à son discours politique et ce qu’il a toujours défendu : 'America first', l’Amérique d’abord. L’OMS est une structure qui est l’émanation d’un ensemble d’Etats, et qui est donc par définition multilatérale. Il est logique que Trump soit contre l’OMS.

"Oui, c’est la limite de cette organisation mondiale et c’est pour cela bien sûr qu’il faut des organisations non gouvernementales en parallèle. Elles ont un rôle à jouer, parce qu’elles ne sont pas dépendantes des états. Elles peuvent se rendre sur place, elles peuvent agir plus rapidement et ne sont pas issues d’un pouvoir politique."

Est-ce qu’on peut dire qu’au début de la crise sanitaire, l’OMS a minimisé la gravité de la situation ?

"Je ne sais pas si l’OMS a réagi assez vite ou pas. Mais ce qui est certain, c’est que le message de la Chine était flou. On ne sait pas ce qu’il s’est passé en Chine ! Et je ne suis pas sûr que l’OMS était outillé pour savoir que qu’il s’était passé.

Alors c’est vrai qu’au départ, l’OMS a un peu minimisé. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on l’a vu. D’autres Etats ont aussi minimisé la crise dans leur réaction à la pandémie.

Mais ensuite, l’OMS s’est adapté progressivement… Peut-être un peu tard. Mais comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Italie.

Ce qui est important, ce n’est pas de critiquer ce qui a été fait, mais d’adopter cette attitude : j’apprends sur la base des erreurs pour m’adapter. Les Britanniques et les Américains se sont finalement adaptés.

En Belgique aussi, on a commencé par un certain type d’action, puis on s’est adaptés, et on sait qu’on va encore s’adapter. […] L’OMS a fait et fait ce que beaucoup d’Etats et de nations font pour le moment. "