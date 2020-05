Coronavirus : pas de bisou aux grands-parents, recommandation ou obligation ?

Alors qu’en est-il des bisous ? Ou plus largement des contacts rapprochés ? Et d’abord, à quelles conditions des grands-parents peuvent-ils ne serait-ce que voir leurs petits enfants ? Depuis le jour de la fête des mères, le 10 mai, un foyer peut inviter quatre personnes. C’est la première partie de la réponse. Pour que les grands-parents puissent voir leurs petits-enfants, il faut qu’ils fassent partie de cette bulle sociale élargie.

Si l’on prend ici l’exemple des grands-parents et de leurs petits-enfants, on aurait tout aussi bien pu titrer sur les contacts rapprochés entre amis. Jusqu’à un certain point, la réponse est la même. A une nuance près, celle du risque lié à l’âge. Cette question est surtout révélatrice de l’ambiguïté actuelle, en ces temps de déconfinement, entre injonctions et responsabilisation, entre contrôle et confiance.

Cette question a l’air simple. Et pourtant, à l’examiner de plus près, elle peut nous emmener loin. C’est que les règles/consignes/recommandations/conseils se multiplient. Il devient parfois difficile d’y voir clair.

Quelques clefs pour comprendre cette mesure. Pourquoi il faut limiter les contacts ? Pourquoi 4 personnes maximum ? On peut rajouter à cela, 2 personnes avec qui on peut se promener ou faire du sport ? L'important, ce n'est pas le nombre mais bien la façon dont ça se passe. Revoir un peu plus de monde, c'est bien mais attention quand même, il y a des gestes à respecter ?

Mais que se passe-t-il si cette règle de distance physique avec ses proches n’est pas respectée ? S’agit-il d’une entorse à une recommandation de santé publique ? Ou s’agit-il d’une infraction pénale passible d’une amende ?

Réponse : plus qu’une entorse, moins qu’une infraction pénale

La réponse se trouve dans un arrêté ministériel du ministre de l’Intérieur, qui traduit en règles les décisions du Conseil National de Sécurité. L’arrêté en question date du 8 mai 2020 (il modifie l’arrêté ministériel du 23 mars). Cette question de la distance physique dans le cadre de la bulle sociale élargie est reprise à l’article 6, qui introduit un article 5 bis dans l'arrêté du 23 mars.

Il s’agit donc bien d’une obligation, pas d’une simple recommandation ou d’un conseil. Mais il y a une subtilité. "C’est une règle mais le gouvernement a pris la peine de ne pas sanctionner pénalement cet article 5 bis", explique la constitutionnaliste Anne-Emmanuelle Bourgaux (UMons), qui a épluché tous les textes.

Autrement dit, si on se fait un bisou, ou si on discute côte à côte, on ne respecte pas la règle, mais on n’est pas en infraction pénale. On ne risque pas de poursuites ou d’amendes. Contrairement aux autres règles énoncées dans cet arrêté (qui incluent le fait d’organiser un barbecue avec quinze amis, le fait de s’adonner à une partie de football ou à un pique-nique dans un parc, etc).

"Une sanction pénale, c’est une mesure lourde. On doit avoir recours à la sanction pénale de façon prudente et parcimonieuse car c’est le dernier moyen que l’Etat a de nous contrôler", commente Anne-Emmanuelle Bourgaux. "Toute la complexité de ce dispositif c’est jusqu’où on peut aller dans les incursions dans la vie privée, dans le fait de brider nos droits et libertés."

Il s’agit bien d’une exception. Car le même bisou (pour rester sur cet exemple un peu caricatural), entre les mêmes personnes, mais dans l’espace public, est lui susceptible de sanctions, toujours selon le même arrêté. (Et selon la commune où se donne ce bisou, il pourra s’agir de sanctions pénales ou de sanctions administratives…).

Alors, comment cela se fait-il qu’un même comportement "hors consignes" ait des conséquences différentes selon qu’il ait lieu chez soi ou pas ? "Ça poserait de lourdes questions en termes de proportionnalité", contextualise Anne-Emmanuelle Bourgaux. "Ça voudrait dire potentiellement venir surveiller si on fait des bisous chez soi et ça, en termes de proportionnalité, d’incursion dans la vie privée, c’est quand même terriblement lourd. Mais ce n’est pas parce qu’on ne punit pas que ce n’est pas une règle. Autrement dit, nous les citoyens qui sommes tous inquiets sur les atteintes à nos droits et libertés, si, parce que ce n’est pas assorti d’une sanction pénale, on considère en fait qu’on s’en moque… Alors il faut prendre nos responsabilités parce que ça veut dire qu’on pousse l’Etat à devenir de plus en plus répressif."

Question de proportionnalité, de réalisme aussi. La Première ministre l’avait dit dès la conférence de presse annonçant cet assouplissement dans les contacts sociaux (le 6 mai 2020) : "Puisque tout ceci se passe chez vous, dans l’intimité du foyer, le contrôle du respect de ces règles est très très difficile". Et elle précisait : "Nous comptons sur votre civisme et votre sens des responsabilités sans lesquels ce déconfinement ne pourra pas fonctionner. C’est comme si nous avions un contrat".

On peut se demander pourquoi alors ne pas en avoir fait une simple recommandation. Un conseil, misant effectivement sur la responsabilité et la bonne compréhension de l’intérêt collectif de santé publique… Le gouvernement a-t-il jugé que c’était trop risqué à ce stade de l’épidémie et qu’une certaine dose de fermeté serait plus claire et efficace ? L’absence de sanctions dans ce cas précis doit-elle être vue comme un premier pas ?

Pourquoi, par ailleurs, ne pas adopter la même philosophie de ‘contrat’ à propos des autres mesures contenue dans l’arrêté et qui sont, elles, toujours assorties de sanctions ? Nous n’avons pas pu obtenir de réponse à cette question du côté du porte-parole de la Première ministre.

Mais le discours de Sophie Wilmès montrait déjà qu’avec le déconfinement, cette question de l’équilibre entre confiance et contrôle allait devenir plus fréquente : "Plus vous allez déconfiner, plus vous allez vous retrouver dans des zones grises, dans des zones ou le contrôle est difficile", soulignait-elle. "Si nous ne pensions pas pouvoir compter sur le sens des responsabilités des citoyens, nous ne le ferions pas [élargir la bulle sociale], mais le corollaire à ça, c’est tout fermer, faire des règles ou tout blanc ou tout noir, ou tout oui ou tout non".

Aujourd’hui, il semble bien que les autorités naviguent entre deux philosophies. Avec un certain flou à la clef. Illustration avec cet autre exemple, toujours à propos des relations entre grands-parents et petits-enfants.

Et si les grands-parents veulent garder leurs petits enfants ?

Sur le site officiel info-coronavirus.be, on trouve toute une série de réponses à des questions assez précises sur les comportements à adopter ou pas dans cette lutte contre le coronavirus. Ce sont les FAQ, frequently asked questions.

A la question suivante : "Si les grands-parents font partie de la bulle sociale, peuvent-ils garder leurs petits-enfants ?" La réponse est : "Oui, à condition qu’ils ne fassent pas partie d’un groupe à risque (plus de 65 ans, problèmes de santé,…)". De quoi s’agit-il ici ? D’une recommandation ? D’une restriction reprise dans un arrêté ministériel ? Qui a rédigé cette réponse et en vertu de quel principe ? N’est-elle pas contradictoire avec la règle qui demande de respecter 1,5 mètre de distance physique ?

La réponse, nous avons été la chercher du côté du Centre de Crise du gouvernement fédéral. Le directeur de ce centre coordonne, avec le cabinet de la ministre Maggie De Block, le Comité fédéral "de coordination" rassemblant des représentants des grandes administrations et de tous les cabinets des ministres fédéraux et régionaux concernés par la pandémie (Santé, Economie, Mobilité, Affaires étrangères…).

"C’est ce comité qui a une mission de trancher les questions du FAQ, pour qu’on ait tous la même vision, pour qu’il y ait une cohérence", explique Benoit Ramacker, le porte-parole. En résumé, dit-il, "les grandes décisions politiques sont prises au Conseil National de sécurité, sur base de l’avis d’experts. Et pour l’implémentation, il y a d’une part les arrêtés ministériels qui donnent force de loi aux grandes décisions et, comme on ne sait pas tout y mettre, pour guider encore mieux les gens, il y a un FAQ".

Concrètement, la possibilité de faire garder des enfants par les grands-parents (appartenant à la bulle sociale élargie) est en réalité une interprétation basée sur un consensus au sein du Comité fédéral de coordination, une recommandation justifiée par les connaissances scientifiques des risques de complication liés à la maladie. Pas une règle reprise dans un arrêté. Ce n’est pas pourtant pas clairement spécifié dans la formulation de la réponse qui évoque plutôt une permission ou une autorisation moyennant le respect de conditions.

Résumons. Stricto sensu, si un grand-parent âgé de plus de 65 ans ou qui a des problèmes de santé veut garder ses petits-enfants, en fait il le peut. Mais il prend des risques clairs pour sa santé. Par contre il ne risque aucune sanction. Et il n’enfreint aucune règle. Sauf s’il les garde sans respecter la règle de distanciation physique de 1,5 mètre.

Dans ce cas, il enfreint l’article 5 bis introduit par l’arrêté ministériel du 8 mai 2020, comme pour un bisou lors d’une simple visite familiale (mais sans sanction à la clef). Or il est évident qu’il sera difficilement en mesure de respecter cette règle s’il garde de petits enfants par exemple. Pareil pour les grands-parents de moins de 65 ans en bonne santé.

Ces exemples du bisou et de la garde d’enfants le montrent : on est ici en pleine ambiguïté, entre responsabilisation des citoyens et injonction à suivre des règles. Et on mesure toute la complexité pour les familles qui cherchent à bien faire.

Et ce n’est qu’un exemple de cette difficulté à y voir clair. Aujourd’hui, dans cette période de déconfinement où des précisions sont données tous les jours (exemple), où certains acteurs s’expriment sans concertation (exemple), où la taille autorisée pour les rassemblements varie en fonction des circonstances (explications), où certaines mesures sont parfois des recommandations, parfois des obligations, comme dans le cas du port d’un masque, où l’on peut discuter avec un proche assis dans son jardin mais en mouvement dans l’espace public, où l’on peut visiter un zoo mais pas faire une excursion à la mer, quel que soit le bien-fondé de ces décisions, le risque est de perdre les citoyens en cours de route. Qui ne comprennent plus ce qu’ils sont censés faire ou pas, et ce qu’ils risquent, que ce soit en termes de santé ou d’amendes. Ce qui peut s'avérer contre-productif par rapport à l’objectif de santé publique.

