Coronavirus : "Nous ne sommes pas si loin d'un scénario à l'italienne dans nos hôpitaux", selon le Centre de crise

La pression sur les soins intensifs est devenue particulièrement préoccupante, que l’on prenne compte du nombre de lits occupés, de la durée du pic d’occupation particulièrement longue ou de l’état d’épuisement des infirmières et infirmiers dédiés aux unités de soins intensifs. Selon le chef de service Aide Urgente au SPF santé public, Marcel Van der Auwera, qui s’est exprimé, l’air grave, lors de la conférence de presse du Centre interfédéral de crise, les situation en soins intensifs est devenu un "casse-tête". La combinaison entre la hausse des patients Covid et le manque de personnel qualifié pour gérer ces lits est devenue problématique.

Ces périodes de stress intense se situent en avril 2020 (11 jours), en novembre 2020 (29 jours)…et aujourd’hui. La période actuelle de pression intense sur les unités de soins intensifs a commencé début mars et cela fait 29 jours que ces unités fonctionnent à 130% de leur activité. "Et ce n’est pas fini, ce stress va se poursuivre encore deux à trois semaines, selon les prévisions", poursuit le chef de service Aide Urgente au SPF santé publique. Du jamais vu.

A l'automne dernier, au début de la deuxième vague, la règle était qu’au-delà de 300 patients Covid-19 en soins intensifs, les autres soins non Covid-19 étaient réduits ou reportés . Depuis lors, des soins sont toujours reportés parce que le niveau normal d’occupation n’a plus jamais été atteint.

Il reste 82 lits disponibles dans les unités de soins intensifs en Belgique, pour les patients Covid et non Covid © www.info-coronavirus.be

Marcel Van der Auwera a complété ce tableau noir en rappelant qu’au début de la pandémie, 800 lits supplémentaires ont été créés pour accueillir les patients Covid-19. Aujourd’hui, vu l’épuisement et à la pénurie des infirmiers affectés à ces unités, il est possible d’ouvrir seulement… 260 lits supplémentaires.

Il y a aujourd’hui 2000 lits en soins intensifs pour tout le pays, répartis sur 126 établissements hospitaliers. Il reste 82 lits disponibles, ce qui signifie que certains hôpitaux n’ont plus de disponibilité.

Désormais, les patients sont souvent transférés dans des hôpitaux en dehors de leur lieu de résidence parce qu’il n’y a plus de place dans l’hôpital le plus proche. Et de citer l’exemple d’une personne qui s’est présentée avec des symptômes Covid à l’hôpital Saint-Jean à Bruxelles et qui s’est retrouvée en soins intensifs à Saint-Jean… à Bruges. La Belgique a par ailleurs demandé à l'Allemagne d'accueillir des patients belges.