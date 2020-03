Coronavirus : non, le Covid-19 n’a pas été créé dans un laboratoire en France

Une vidéo virale se propage sur les réseaux sociaux et est largement partagée. Dans celle-ci, un internaute explique que le coronavirus a été créé dans un laboratoire en France en 2003 et implique l’Institut Pasteur. La vidéo qui commence par "l’heure est grave… très grave", est devenue virale et a été partagée des milliers de fois. Cette vidéo qui diffuse ce message se base sur des rumeurs et base sa théorie sur la mauvaise compréhension d’un brevet. L’Institut Pasteur a, par ailleurs, démenti formellement les accusations dans un communiqué.

Dans cette vidéo publiée sur Youtube sur la chaîne " ZOOMER DIRECT 2" l’internaute français explique, avec l’appui de liens de documents PDF et documents officiels comme une lettre ministérielle ou encore le brevet lui même du virus, que le coronavirus serait en fait une invention gouvernementale brevetée destinée à tuer et à faire du business.

Pour lui, nous n’avons pas de preuve que le Covid-19 soit né à Wuhan mais des Français auraient été présents sur place au moment du début de l’épidémie. Il y aurait des traces de deux souches, dont l’une serait "le coronavirus associé au SRAS".

Par ailleurs, il y aurait un brevet européen qui date de 2003 et qui fait déjà mention d’une nouvelle souche de coronavirus "associé au SRAS et ses implications".

Cette vidéo a été tellement partagée que certains sites internet ont repris l’info. Bien que celle-ci ne résiste pas à un examen approfondi.

Tout d’abord que dit réellement cette vidéo ? Nos collègues de France Inter ont listé les principales informations contenues dans la vidéo et les ont vérifiées. Il y a certaines affirmations pour lesquelles nous n’avons tout simplement pas de réponses précises :

On ne peut pas affirmer que le virus s’est échappé d’un laboratoire P4 installé à Wuhan, comme l’affirme la vidéo :

L’Institut de virologie de Wuhan dispose en effet depuis 2017 d’un laboratoire de très haute sécurité. Mais cette rumeur, qui se propage quasiment depuis le début de l’épidémie, est invérifiable comme l’a démontré le magazine spécialisé Sciences et avenir ou 20 minutes.

Rien ne prouve que le virus est une création de l’homme et plus précisément des Français :

L’auteur de la vidéo pointe notamment du doigt le mari de l’ex-ministre de la Santé. Il s’appuie pour cela sur le fait qu’Yves Lévy (PDG de l’Inserm, mari d’Agnès Buzyn) et le Premier ministre de l’époque Bernard Cazeneuve, étaient présents à Wuhan pour l’inauguration de ce centre en 2017. Si leur présence est un fait et la collaboration franco-chinoise sur ce sujet est bien réelle, l’objet de ce laboratoire reste "la lutte contre les maladies infectieuses émergentes" et la recherche autour des "situations hautement pathogènes".

Mais certains points sont vérifiables factuellement, notamment concernant le brevet.