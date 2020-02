Coronavirus : mortalité, symptômes, transmission, traitements, incubation, vaccin, le vrai du faux

Alors que l’épidémie de coronavirus en l’Italie menace de plonger l’Europe entière dans le cauchemar d’une pandémie globale , de nombreuses questions demeurent. Taux de mortalité, symptômes, modes et niveau de contagion, période d’incubation, traitements, des chercheurs du monde entier tentent d’affiner les informations et les connaissances sur ce nouveau coronavirus venu de Chine. L’espoir ? Trouver rapidement un vaccin efficace mais également améliorer la prévention, la détection et endiguer la propagation.

Quel taux de mortalité ?

Dans le cas du coronavirus, les décès sont directement reliés à cette nouvelle maladie et le vécu s'en retrouve beaucoup plus difficile. - © Naeblys - Getty Images/iStockphoto

Parmi les "carburants alimentant la psychose" générée par le coronavirus (et la plupart des maladies en règle générale), son taux de mortalité. Si dans un premier temps, l’information diffusée faisait état d’une mortalité bien inférieure à la grippe saisonnière, il semble que cela soit relatif. Le covid-19 est en fait plus mortel que la grippe saisonnière, mais moins virulent que les précédentes épidémies liées à un coronavirus : voilà où semble se situer la réelle dangerosité du coronavirus.

Pour Charlotte Martin, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, il n’y cependant pas lieu de céder à la panique : "On suit de près ce taux de mortalité depuis le début de l’épidémie. On n’a pas l’impression que cela évolue beaucoup. Au fur et à mesure que les chiffres arrivent, on tourne toujours aux alentours de 2-3% de taux de mortalité, sachant qu’on est même plus proche des 2%. Il faut savoir qu’avec la grippe saisonnière, on est autour des 0,5 et 1% mais si vous prenez les personnes fragiles et les publics à risque, on peut monter jusqu’à 6% de taux de mortalité pour la grippe saisonnière. Et donc, si on met cela en perspective, le taux de 2-3% dans le cas du coronavirus reste relativement modéré".

D’où provient cette confusion ? De l’interprétation qui est faite des chiffres. Pour Arnaud Fontanet, spécialiste de l’épidémiologie des maladies émergentes et professeur à l’Institut Pasteur, il convient de garder à l’esprit que seulement 8 à 10% des décès imputés à la grippe saisonnière, sont directement liés au virus de la grippe. Les 90% restants sont en fait des décès indirects, généralement des personnes âgées, qui à l’occasion d’une grippe vont décompenser une autre infection comme un infarctus du myocarde, une bronchite-chronique ou autre. "Le ressenti des morts de la grippe n’est pas du tout le même parce que ce sont des morts indirects. Dans le cas du coronavirus, les décès sont plus directement reliés à cette nouvelle maladie et le vécu s’en retrouve beaucoup plus difficile", a-t-il expliqué sur les ondes de nos confrères de France Inter.

Un risque pour les personnes du troisième âge

Comme pour la grippe saisonnière, les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus à risque. Dans le cas du coronavirus le taux de mortalité atteint 14,8%. Les patients déjà atteints de maladies cardiovasculaires sont les plus menacés par une issue fatale, devant les diabétiques ou les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques ou d’hypertension. Par ailleurs, aucun décès n’est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, même si au moins deux nouveau-nés ont été contaminés dans le ventre de leur mère. Jusqu’à 39 ans, le taux de mortalité reste très bas (0,2%) puis s’élève progressivement avec l’âge. Les hommes sont plus menacés que les femmes par une issue fatale (2,8% contre 1,7%).