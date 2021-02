Coronavirus : Marius Gilbert favorable à une phase de test pour le déconfinement

Philippe Close et Benoît Piedboeuf se montrent positifs au sujet de la reprise du secteur culturel... Qu’en est-il alors de la culture ? "Je peux déjà annoncer qu’il y aura de la culture cet été à Bruxelles", assure Philippe Close. "Tout est prêt pour la vaccination. Dans un centre comme celui du Hezel, nous pouvons vacciner jusqu’à 100.000 personnes par mois, nous n’attendons plus que les doses. Je suis convaincu que le secteur de la culture va démarrer beaucoup plus vite qu’on ne le croit." De son côté, Benoît Piedboeuf, chef de groupe MR, se veut lui aussi : "Avec mon équipe, nous sommes responsables du Gaume Jazz Festival. L’édition 2021 est prête, avec une affiche normale que nous réduirons si nécessaire. On ne peut pas empêcher qu’il y en ait un, ce n’est pas possible."