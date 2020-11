Coronavirus : les mers et océans regorgent d’objets essentiels à la lutte contre le virus

"Il y a un gros problème au niveau des masques jetables. Il n’y a pas de système de collecte et ces masques finissent dans les eaux, dans égouts et dans les canalisations. Ces masques libèrent des microparticules qui peuvent être dangereuses pour l’écosystème", témoigne Emmanuel Mossay.

Une des conséquences de cette pandémie du Coronavirus est également la hausse des achats en ligne pour le non alimentaire (vêtements, informatique, outillage, livres…) mais également la hausse des livraisons de repas à domicile, les takeaway (ex : livraison de pizza).

Effectivement, le confinement nous a poussé à modifier nos comportements de consommation et notamment à commander beaucoup plus en ligne puisque nous ne pouvions plus nous déplacer. Malheureusement, ces achats en ligne, les takeaway, ont pour conséquence d’augmenter la quantité des déchets d’emballage. Qui ne s’est pas rendu compte que ses poubelles ont augmenté voire doublé durant le confinement ? Parmi ces déchets d’emballage, il y a beaucoup d’emballage en plastique et des papiers-cartons. Pour rappel, les déchets d’emballage en plastique vont dans le sac bleu PMC ou dans le transparent selon sa commune et les papiers-cartons sont collectés en porte-à-porte ou via le Recyparc.