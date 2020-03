Coronavirus: les médecins partagent leurs recherches gratuitement

Habituellement, le travail des plus grands chercheurs est publié dans des revues internationales prestigieuses, spécialisées, très chères, et après validation par leurs pairs, ce qui prend aussi du temps.

Mais face à l'ampleur de la crise du coronavirus, certains titres majeurs ont décidé de lever ces barrières.

►►► À lire aussi : Notre dossier spécial coronavirus

"C’est très important que tous les prestataires de soins et les chercheurs puissent avoir accès à un maximum d’informations relatives à l’épidémie gratuitement mais aussi, et surtout, très rapidement", explique le docteur Gilles Darcis, infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Liège et chercheur au FNRS.

Dans cet hôpital liégeois, les équipes se sont même organisées pour puiser efficacement dans cette mine d'informations essentielles en libre accès.

"Certains suivent la littérature concernant les nouveautés en termes de traitement, d’autres sont attentifs aux recommandations, d’autres encore lisent ce qui touche à l’épidémiologie, poursuit ce spécialiste. Et on se réunit presque quotidiennement pour faire le point".

Des centaines d'articles ont déjà été publiés et partagés par des médecins du monde entier depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Signe d'un contre-la-montre et d'une très forte mobilisation planétaire face au virus.