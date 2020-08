Coronavirus : les masques sont efficaces, mais pas les bandanas ou cache-cols

Il y a masques et masques, on commence à connaître toute la panoplie par cœur : les FFP2 ou N95 utilisés par les médecins exposés au virus, les masques chirurgicaux, les masques en tissu, voire les bandanas ou cache-cols que l’on remonte sur sa bouche et son nez. Des chercheurs de l’université américaine de Duke ont trouvé une méthode "low cost" et facile pour les tester de façon comparative. Ils ont publié leur étude dans la revue Science Advance.

"Stay healthy, people", combien de gouttelettes ?

L’équipe a demandé à un intervenant de porter 14 types de masques différents et de prononcer la phrase "Stay healthy, people" (prenez soin de vous) cinq fois de suite en face d’un rayon laser diffusé dans une sorte de boîte noire. Les gouttelettes propagées au travers du laser diffusent de la lumière et sont filmées par la caméra de téléphone portable. Un algorithme est utilisé pour compter les gouttelettes.