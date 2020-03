Coronavirus: les frontaliers belges au Luxembourg peuvent faire plus de télétravail... mais pas tous

En même temps, il apprécie aussi de "travailler à proximité de la famille, car c’est appréciable, et ça n'empêche pas de faire du bon travail, au contraire". Et il se dit aussi qu’il peut désormais économiser deux heures par jour de trajet aller-retour.

Pour Arnaud, c’est une situation totalement inédite, d’autant plus que la plupart de ses voisins sont dans le même cas : "Ici dans le village à Heinstert, il y a beaucoup de travailleurs frontaliers. Depuis lundi, c’est très bizarre, on est quasiment tous chez nous en télétravail. Beaucoup de mes amis sont dans le même cas."

Vendredi, l’entreprise a communiqué à ses employés l’organisation qui serait mise en place à partir de ce lundi : "50% de télétravail obligatoire par service. Et ceux qui doivent rester dans les locaux sont séparés physiquement". L’entreprise n’a donc pas attendu que les assouplissement entre Belgique et Luxembourg en matière de télétravail soient annoncés pour prendre des mesures de prudence.

Depuis ce lundi, il travaille à 100% de chez lui : "Je suis comptable, et donc c’est assez facile, j’ai une bonne connexion, un ordinateur. J’ai même réussi à me procurer un deuxième écran puisque je travaille toujours avec deux écrans à la banque. Avec les collègues, on fait les conférences call à distance. Pour l’instant cela fonctionne très bien".

Nicolas, employé dans l’informatique: "J’espère que cela va provoquer un électrochoc"

Nicolas (prénom d’emprunt) travaille dans une des nombreuses entreprises informatiques au Luxembourg. Il est également en télétravail depuis ce lundi : "Chez nous, déjà avant la crise, l’entreprise était très favorable au télétravail. C’est notre métier, l’informatique. On sait que cela fonctionne. On utilise des outils de collaboration à distance et cela fonctionne très bien."

Sans les restrictions imposées en matière d’imposition par la Belgique et le Luxembourg, Nicolas pense qu’il aurait pu davantage travailler de la sorte les années précédentes.

Il espère d’ailleurs que cette crise sanitaire, bien que très dure et très malheureuse, va permettre une prise de conscience en matière de télétravail au sein des entreprises et au niveau des gouvernements des deux pays : "J’espère que cela va provoquer un électrochoc. Les entreprises vont certainement découvrir qu’il y a beaucoup de bienfaits dans le télétravail. Bien sûr il faut des balises et du contrôle. Mais c’est possible. De plus, cela a un réel impact positif en matière de mobilité et de CO2."

Nicolas est persuadé que ces deux heures de trajet en mois, c’est de l’énergie et du temps gagnés pour le travail et pour la famille.