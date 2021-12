Coronavirus : les chorales privées de répétitions par les protocoles du dernier Codeco

Le Comité de concertation du 3 décembre a interdit les événements culturels de plus de 200 personnes. Cela concerne bien sûr les théâtres, les cinémas et les salles de concert. Mais les chanteurs ou musiciens d’une fanfare ou d’une chorale ne peuvent pas non plus se réunir s’ils veulent répéter à partir de 200 participants. C’est ce qu’explique une note publiée lundi par le diocèse de Tournai.

La Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles "A Cœur Joie" précise sur son site que seules des répétitions en extérieur peuvent avoir lieu, en respectant le port du masque (!), ainsi que moyennant les conditions suivantes : il est recommandé de respecter les distances et de privilégier les activités assises. Et le CST est obligatoire dès 50 personnes. Pour les concerts, il faut en plus respecter les règles Horeca (maximum six personnes par table et fermeture à 23 heures).

►►► À lire aussi : Comité de concertation : les événements de plus de 200 personnes suspendus

Selon le diocèse de Tournai, "les chorales qui répètent dans une église pour préparer des célébrations sont autorisées, à condition de respecter les gestes barrières".

Le Comité de concertation réévaluera la situation épidémiologique au cours de la semaine du 20 décembre, afin d’éventuellement adapter ces protocoles.