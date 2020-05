Coronavirus : les centres commerciaux se préparent à la réouverture

Les centres commerciaux se préparent à la réouverture de tous les magasins au grand public, lundi. "Les clients et les commerçants devront tenir compte de quelques règles simples mais strictes, visibles sur tous les panneaux d'informations et écrans digitaux présents dans les différents centres", indique jeudi trois grands gestionnaires de centres commerciaux de Belgique. Ces derniers ont élaboré ensemble ces dernières semaines un plan précis de réouverture de quelque 1.000 magasins, réouverture "qui se fera de manière douce, agréable et sûre", précisent-ils.

Plusieurs mesures ont été prises par les sociétés CEUSTERS, AG Real Estate et Wereldhave Belgium qui ensemble gèrent 25 centres commerciaux en Belgique (Wijnegem, City 2 - Bruxelles, Belle Ile - Liège, Woluwe Shopping Center, Les Grands Prés - Mons, Westland - Anderlecht, Les Bastions - Tournai, Galeries Saint-Lambert - Liège, Nivelles Shopping...).

Désinfection

Le stationnement sera limité en certains endroits, notamment afin de garantir que les visiteurs entrent et sortent du centre commercial de manière sécurisée, par des entrées et sorties distinctes. "En fonction de la taille du centre commercial, seul un nombre limité d'entrées seront ouvertes. À l'intérieur comme à l'extérieur des shoppings, un tracé du sens de circulation sera indiqué grâce à des flèches et à des autocollants de couleur placés sur le sol."

"Tous les clients auront la possibilité de se désinfecter les mains avec un spray ou un gel antibactérien mis à disposition. Dans certains centres, le personnel de sécurité, les hôtes et hôtesses assisteront davantage les clients, alors que dans d'autres, les visiteurs pourront utiliser des kiosques dédiés à la désinfection."

Masques disponibles mais non-obligatoires

Quant au maque de protection, dont le caractère non obligatoire inquiète les syndicats, les shoppings en mettront à disposition des clients aux bureaux d'informations ou dans des automates. Les gestionnaires des centres commerciaux ont actuellement en leur possession plus de 250.000 masques. Dans certains centres, l'équipement sera mis gratuitement à la disposition des clients, dans d'autres une petite contribution de maximum deux euros sera demandée.

L'accès aux magasins sera limité en heures de pointe.