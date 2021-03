Coronavirus : les autotests désormais autorisés à la vente en pharmacie en Belgique

Ils étaient comme le monstre du Loch Ness : on en parlait souvent, mais on ne les voyait jamais. Les autotests contre le Covid-19, à réaliser soi-même, sont autorisés depuis ce mercredi à la vente en pharmacie. L'arrêté royal est paru au Moniteur belge. Il est stipulé qu'un pharmacien "peut délivrer des autotests aux personnes à condition que :

- les autotests soient prévus pour l'auto-prélèvement et l'auto-analyse et soient repris sur une liste établie par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;

- le pharmacien informe la personne sur l'utilisation de l'autotest et indique à la personne qu'en cas de résultat positif, elle doit prendre contact avec un médecin ;

- l'autotest soit délivré dans une officine (pharmacie) ouverte au public.

Il s'agit de tests antigéniques rapides, qui se présentent comme un test de grossesse. Ils donnent un résultat en 15 à 30 minutes. Ils détectent la présence du virus, mais doivent être interprétés avec précaution.