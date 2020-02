Coronavirus : le vrai et le faux des rumeurs et idées reçues sur le Covid-19

Mais d’autres rumeurs ont la dent dure. Pour y voir plus clair, voici une analyse de quelques-unes de ces "informations" et une analyse de leur véracité.

Le virus appelé Covid-19, qui a déjà contaminé des dizaines de milliers de personnes et fait plus de 2700 morts dans le monde , suscite de l’angoisse. Des internautes peu scrupuleux partagent des informations non vérifiées qui risquent de créer un vent de panique parmi la population.

La panique provoquée par l’épidémie de coronavirus est un terreau fertile pour la naissance de rumeurs et intox en tous genres. Le risque de pandémie affole les esprits et les fausses rumeurs sur les vecteurs de transmission de la maladie se répandent.

Le Covid-19 n’est donc pas le seul coronavirus et le brevet dont il est fait mention concerne un autre virus, qu’on peut également retrouver grâce au numéro de brevet , comme l’indique "Factuel" de l’AFP . Et comme on peut en fait le lire dans la photo publiée dans le post Facebook, ce brevet concerne un autre coronavirus, le SRAS ("SARS-CoV" de son nom scientifique complet).

Un animal qui héberge un virus sans être malade et peut le transmettre à d’autres espèces est appelé "réservoir". Dans le cas du nouveau coronavirus, il s’agit certainement de la chauve-souris : selon une récente étude, les génomes de ce virus et de ceux qui circulent chez cet animal sont identiques à 96%.

Selon une étude génétique, le Covid-19 a pu prendre naissance chez la chauve-souris. Et la revue de l’Académie chinoise des sciences a révélé que le nouveau virus est très similaire à une souche virale présente chez la chauve-souris. Il n’en faut pas plus pour pointer du doigt l’animal nocturne.

#BREAKING : South China University of Technology biologist Xiao Botao exposed that the #COVID19 might have originated from an animal research lab 280m away from the epicentre of the outbreak. The scientists were reportedly bitten by bats used for a test on louse. H/T: @mantaichow pic.twitter.com/uZEXHmvbTU

Par ailleurs, une autre rumeur circule sur l’animal à l’origine de la maladie. Une morsure de chauve-souris dans un laboratoire dont aurait été victime un biologiste chinois serait à l’origine de la transmission du virus de l’animal vers l’homme. C’est en tout cas l’hypothèse relayée par l’entrepreneur et chroniqueur Alexis Poulin, citant un tweet d’Ezra Cheung, journaliste pour le New York Times et CNN.

L’intox est loin d’être nouvelle. Ces images circulent en effet depuis le début des années 2000. À l’époque, des chaînes de mail s’offusquaient déjà de ce "cannibalisme". La rumeur visait alors Taïwan et non la Chine continentale. Les internautes accusaient en effet les restaurateurs du pays de servir ce "nouveau plat à la mode".

Malgré tout, si les services d’envoi de colis depuis la Belgique vers la Chine sont suspendus depuis le 15 février 2020 par Bpost, c’est en raison du nombre de plus en plus élevé d’annulations de vols vers la Chine. Mais le service de distribution des volumes entrants continue d’être assuré pour les colis et les lettres en provenance de la Chine .

Comme l’indiquent nos confrères de Check News : "Vérification faite, de nombreux gels désinfectants comportent la mention "coronavirus" depuis plusieurs années. En effet, "les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de virus", comme l’explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), "qui peut provoquer des maladies très diverses chez l’homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également un certain nombre de maladies chez l’animal".

L’été dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a émis une mise en garde contre la consommation de MMS et d’autres produits contenant du chlorite de sodium et du dioxyde de chlore. "La FDA a reçu des rapports de consommateurs qui ont souffert de vomissements sévères, de diarrhée grave, d’une hypotension potentiellement mortelle causée par la déshydratation et d’une insuffisance hépatique aiguë après avoir bu ces produits", écrivait alors l’agence.

Dans les tweets et les vidéos, des membres de QAnon auraient suggéré à leurs adeptes d’acheter et de consommer un produit appelé "Miracle Mineral Solution", "Miracle Mineral Supplement", ou simplement "MMS", une solution à 28% de chlorite de sodium (NaClO2) supposée guérir le SIDA, l’autisme, le virus H1N1, sans aucune preuve clinique.

On trouve aussi des remèdes miracles sur les réseaux sociaux et les messageries privées : "Bonne nouvelle, le virus corona de Wuhan peut être guéri par un bol d’eau d’ail fraîchement bouillie. Un vieux docteur chinois a prouvé son efficacité " explique un message partagé dans plusieurs langues. La potion n’a pas convaincu l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour elle "rien ne prouve que la consommation d’ail protège les gens contre le nouveau coronavirus". https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-epidemie-de-fausses-nouvelles-sur-les-reseaux-sociaux_3841187.html

Il y a quelques semaines, sur Twitter, le président américain annonçait la fin de l’épidémie de Covid-19 pour le printemps prochain. Il faisait référence à une discussion entre le président chinois, Xi Jinping et lui, sur la lutte contre le coronavirus, affirmant qu'"il (ndlr : le président chinois) réussira, d’autant plus que le temps commence à se réchauffer et on espère que le virus devienne plus faible et disparaisse".

C’est aussi ce qu’espèrent certains spécialistes, notamment en Belgique. "On espère que l’arrivée du printemps va diminuer la dynamique du virus. C’est ce qu’on voit pour d’autres virus respiratoires", indique Steven Van Gucht, virologue et président du Comité scientifique Coronavirus en Belgique.

La chaleur et le printemps sont habituellement des ennemis des virus respiratoires. C’est le cas dans les pays tempérés, comme chez nous. "Pour des raisons que l’on connaît mal, c’est quand il fait froid qu’il y a les infections respiratoires saisonnières chez nous. Mais en Afrique par exemple, il y en a tout le long de l’année", précise le professeur Raoult. Cela explique donc que des pays comme la Thaïlande soient touchés par le Covid-19, malgré des températures actuelles élevées.

Nos scientifiques restent très prudents concernant le Covid-19. Ils ne connaissent pas encore tout de ce type de coronavirus et personne ne sait encore s’il va réagir de la même manière que les autres coronavirus. "Il n’y a pas de garantie car c’est un nouveau virus. Il n’y a pas d’immunité dans la population. Ce n’est pas sûr que les températures plus chaudes et le soleil nous aident", poursuit le virologue belge.

Le temps froid et la neige ne peuvent pas tuer le nouveau coronavirus

Par ailleurs, aucun élément ne montre non plus que le froid pourrait détruire le virus, selon l’OMS. "La température normale du corps humain reste aux alentours de 36,5 °C et 37 °C, quelle que soit la température ou le temps extérieur. Par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que le temps froid peut tuer le nouveau coronavirus ou d’autres agents pathogènes".