Coronavirus : le taux de positivité repart à la hausse à New York, où le variant Delta inquiète

Les contaminations semblent repartir à la hausse à New York aux Etats-Unis alors que le taux de positivité au coronavirus est légèrement remonté, selon les autorités sanitaires américaines qui s’inquiètent du variant Delta du virus, plus contagieux, dans l’Etat.

Selon les données du département d’Etat, 0,76% des tests au coronavirus réalisés dimanche se sont avérés positifs au Covid-19. C’est le taux le plus élevé depuis un mois, et les autorités observent que le variant Delta est présent de manière disproportionnée dans les cas diagnostiqués.

Le président la commission sanitaire, Mark Levin, a relevé que 44,4% des cas de coronavirus dans la ville de New York étaient du variant Delta, repéré pour la première fois en Inde l’an passé, et qui est plus contagieux que les autres variants.

Toutefois, hormis cette hausse du taux de positivité, les autres statistiques pandémiques à New York évoluent dans la bonne direction.

Seulement deux décès ont été attribués au nouveau coronavirus lundi et le nombre de patients hospitalisés pour le Covid-19 est tombé à 330.

Avec l’assouplissement des restrictions sanitaires, comme le port du masque ou les limites au rassemblement, les experts soulignent que la vaccination est indispensable pour lutter contre le Covid-19 est ses mutations.