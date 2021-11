Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde ce mercredi 10 novembre 2021

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Explosion de cas en Belgique

Avec 8000 nouvelles infections par jour en moyenne, la Belgique retrouve un rythme de propagation du virus qui n'avait plus été atteint depuis un an. Les hospitalisations suivent la même tendance: il y a 2000 patients Covid dans les hôpitaux belges, un niveau que le pays n'avait plus connu depuis mai. Les autorités belges encouragent donc de nouveau vivement le télétravail et le port de masque dans tous les espaces publics.

Allemagne: Pfizer pour les moins de 30 ans

La commission vaccinale allemande (STIKO) a recommandé mercredi de vacciner les moins de 30 ans avec le seul vaccin de Pfizer-BioNTech, face au risque de myocardite pour cette population provoqué par Moderna. Cette recommandation s'applique également aux femmes enceintes.

Contrat européen pour Valneva

Le laboratoire franco-autrichien Valneva et la Commission européenne ont annoncé mercredi avoir conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici à 2023.