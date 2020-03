Coronavirus : le point sur la méthodologie des tests effectués en Belgique.

Alors qu’avec les retours de vacances, de nombreux Belges se posent des questions quant aux risques de contamination au coronavirus, nos équipes ont contacté le professeur Emmanuel André, responsable du laboratoire de référence de l’hôpital universitaire de Leuven. C’est là qu’aboutissent, pour le moment, les échantillons prélevés chez des personnes susceptibles d’avoir été contaminées par le coronavirus.

Aujourd’hui, qui est testé et selon quels critères ?

"Les critères utilisés pour définir qui doit être testé sont basés sur l’évolution de l’épidémiologie et donc l’évolution de l’épidémie. On sait depuis quelques semaines que cette épidémie évolue très rapidement. Donc, nous adaptons très rapidement les critères pour savoir qui doit bénéficier d’un test.

Initialement, c’était principalement les personnes qui revenaient d’une ville en Chine, Wuhan. Puis, on a étendu ça à l’ensemble de la Chine, ensuite à d’autres pays. Les cas les plus récents, c’était l’Italie.

Maintenant, on est dans une situation où l’on sait que ce virus circule de façon active dans de nombreux pays. Cette liste de pays va continuer à augmenter. Donc, c’est sûr que nos critères pour savoir qui il faut tester vont évoluer".

"Aujourd’hui, on est encore dans une situation où, même si le nombre de cas augmente, cela reste des cas importés à partir d’autres pays.

Evidemment, cette situation peut évoluer et pourra évoluer à l’avenir avec, éventuellement, l’apparition de foyers de transmission en Belgique.

Les critères qu’on va utiliser pour savoir qui il faut tester sont des critères basés avant tout sur une notion de contact entre une personne et, soit une zone à risque, soit une personne à risque. On n’est certainement pas encore aujourd’hui à un stade où tout le monde a un risque de développer l’infection. On est encore dans une situation où on peut bien cibler les personnes qui sont les plus à risque et qui doivent bénéficier d’un test de diagnostic pour soit confirmer ou soit rassurer la personne, en cas de résultat négatif".

– Que répondez-vous au professeur Goossens qui dit qu’il faut élargir le screening même aux personnes qui ne reviennent pas nécessairement de zones à risque mais qui ont les symptômes de la grippe ?

"On sait que ces deux épidémies arrivent en même temps. On le sait depuis le début. A Leuven, depuis le début, nous faisons des tests en parallèle pour, non seulement, le coronavirus, la grippe mais aussi d’autres pathogènes. Nous faisons ce travail de surveillance depuis le début de l’épidémie. A titre d’exemple, plus de 700 personnes qui ont présenté des symptômes respiratoires ces dernières semaines ont été dépistées non seulement pour le coronavirus mais aussi pour la grippe et pour une trentaine d’autres pathogènes potentiels. Et donc, cette surveillance est en cours.

C’est notre travail de le faire et c’est un peu surprenant qu’un collègue sorte de cette façon dans la presse, par rapport à quelque chose qui est déjà en cours et depuis plusieurs semaines".

– Les laboratoires ont-ils suffisamment de capacité si l’épidémie vient à s’étendre et si des foyers de transmissions arrivent chez nous ? Combien de laboratoires peuvent travailler là-dessus et combien peut-on en débloquer ?

"Si on reprend l’historique de cette épidémie, deux jours après avoir reçu les séquences génétiques du virus, nous avions mis en place, au centre de référence à Louvain, un test diagnostic. Les capacités de faire un nombre de tests suffisant ont progressé dans nos laboratoires, au fur et à mesure que l’épidémie évoluait. Notre rôle est d’anticiper des demandes qui devraient aller en augmentant. Et on s’attend à ce que les demandes augmentent encore dans les jours et les semaines qui viennent".

"Pour l’instant et depuis quelques semaines, nous avions quelques dizaines de demandes par jour. Ce nombre va augmenter et nous sommes capables, déjà aujourd’hui, de faire plusieurs centaines de tests par jour. Dans les jours qui viennent, nous allons continuer à suivre l’évolution et nous allons continuer à anticiper ce volume de demandes. Nous le ferons en augmentant nos capacités, en dupliquant des technologies qui sont déjà disponibles ici et toute une série d’autres laboratoires vont être accompagnés pour faire le test, pour qu’on puisse décentraliser le test et que cela ne soit plus uniquement réalisé à Louvain. C’est déjà le cas pour de très nombreux autres pathogènes, la grippe, par exemple, il y a de nombreux laboratoires qui savent la dépister en Belgique. Je pense que nous allons évoluer en Belgique vers une situation où d’autres laboratoires sont capables de dépister le coronavirus. Notre rôle, à ce moment-là, sera d’aider ces laboratoires à vérifier que ces tests fonctionnent correctement, en organisant des contrôles de qualité, par exemple".

- L’Université d’Anvers fait-elle aussi des tests pour l’instant ?

"L’université d’Anvers a développé un test pour dépister le coronavirus mais jusqu’à ce jour, ils envoient encore leurs résultats à Louvain. Comme d’autres laboratoires, Anvers se prépare et c’est une bonne chose".

– Serait-il envisageable et pertinent de tester toutes les personnes qui se présentent chez leur médecin avec des symptômes qui font penser à une grippe ?

"Je pense que si la situation évolue au point où l’on se retrouverait, comme dans certains coins en Chine, avec une situation totalement incontrôlée, il faudra commencer à tester tout le monde. Mais on n’en est pas encore là. Aujourd’hui, on est encore dans une situation où on retrace systématiquement la trajectoire et les contacts qu’ils ont eus et on cible les personnes qui reviennent d’une zone à risque ou ont eu un contact avec une personne infectée sur le sol belge. Ce n’est pas parce qu’on ne sait pas faire plus mais c’est parce que ce n’est pas justifié d’aller au-delà. Il y a d’autres mesures qui sont prises pour surveiller la propagation du virus dans la communauté. Ce sont des choses qui sont complémentaires et qui font partie de notre rôle de surveillance. Par exemple, quand on reçoit des tests pour la grippe, chez un échantillon de patients, on va aussi rechercher le coronavirus, comme d’autres pays le font également. C’est un rôle de surveillance, pour essayer de se rendre compte de l’adéquation entre ce qu’on fait et ce qu’il faut faire. Tous ces systèmes de contrôle sont en place. Le jour où il faudra élargir les critères, on le fera. Tant que ce n’est pas nécessaire, il ne faut pas le faire".

– Ne sommes-nous pas à ce moment charnière où se baser sur des critères géographiques ne suffit plus ?

"Non, aujourd’hui, on est dans un cadre où les personnes qui ont des symptômes grippaux sont davantage susceptibles d’avoir la grippe. On va également faire des tests de dépistage du coronavirus, on va élargir les critères pour ne pas courir derrière le virus mais essayer de l’anticiper. Mais il faut savoir que tester tout le monde ne va pas contribuer à améliorer la situation. Aujourd’hui, la situation est encore sous contrôle. On arrive à observer ce qu’il se passe quasiment en temps réel. Le jour où les choses changeront, on adaptera. Mais dépister 10 millions de personnes, de façon non ciblée, créera plus de problèmes que de solutions. Pourquoi ? Parce que ces tests, lorsqu’ils sont réalisés en dehors des indications, quand on fait des tests chez des personnes qui ne sont pas à risque, ce qu’on risque, c’est d’avoir des cas faussement positifs. Ce n’est pas vers cela que nous voulons aller aujourd’hui."

– Peut-on dire qu’il y a deux objectifs qui sont rencontrés ? D’abord la surveillance, à travers les échantillons de grippe où l’on recherche aussi le coronavirus et ensuite l’objectif de lutter contre la propagation du virus ?

"Oui, et nous jouons aussi sur d’autres tableaux. Notamment en communiquant sur les moyens pour prévenir que le virus se propage dans la communauté. Quand on martèle tous les jours des mesures simples d’hygiène des mains, d’hygiène de la toux, ce sont des mesures qui, on le sait, ont un impact sur la transmission du virus. A chaque fois qu’une personne sera malade et préviendra la transmission vers quelqu’un d’autre, ce sont des éléments qui vont retarder et ralentir l’épidémie. Et ça, c’est une des choses les plus efficaces aujourd’hui parce que nous n’avons pas encore de traitement, parce que nous n’avons pas encore de vaccin. Et donc, on voit, par exemple, que cette année, l’épidémie de grippe a été ralentie. C’est peut-être dû au fait que les personnes, cette année, sont plus attentives à respecter ces règles d’hygiène. Ces règles fonctionnent non seulement pour le coronavirus mais aussi pour la grippe".

– Faut-il rassurer, tester les personnes qui reviennent de vacances ?

"L’inquiétude du public est présente. Les médias y sont peut-être pour quelque chose. Mais il y a aussi un rôle d’information qui est nécessaire. Les personnes qui ont été exposées, par exemple parce qu’elles reviennent d’Italie, sont plus exposées que les autres mais cela ne veut pas dire qu’elles sont infectées ou qu’elles seront malades. Et si elles sont infectées, la grande majorité des patients ne verra pas passer cette infection car on sait qu’une grande partie des patients n’a pas de symptômes ou n’a qu’un simple rhume".

– Pourquoi ne pas tester ces personnes automatiquement quand elles reviennent de régions à risque ?

"Les personnes qui sont revenues de Wuhan ont toutes été testées, qu’elles soient symptomatiques ou pas. Ici, pour le retour des vacances, c’est évidemment plus compliqué d’un point de vue logistique, car ce sont des milliers de personnes et qui, probablement, dans les semaines qui viennent, si elles se sentent malades ou sont inquiètes se référeront à leurs médecins généralistes. Ceux-ci évalueront s’il faut faire un test ou pas".

"Et donc, aujourd’hui les personnes qui reviennent et qui développent des symptômes grippaux, on leur fera un test de diagnostic si elles reviennent de zones où le virus se propage. Dans chaque province, il y a des médecins inspecteurs qui travaillent très activement pour faire la part des choses entre les personnes qui requièrent et celles qui ne requièrent pas immédiatement un test de diagnostic".

"Il y a des personnes qui ne sont pas infectées et il y a des personnes qui sont peut-être infectées depuis deux ou trois jours et sont dans une phase d’incubation du virus. Les tester maintenant donnerait un résultat négatif. Les tester trop tôt causera des problèmes car il faudra répéter les tests".