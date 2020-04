Coronavirus : le médicament "remdesivir" vanté aux Etats-Unis est-il vraiment efficace ?

Le remdesivir s’insère dans le matériel génétique du coronavirus et le court-circuite pour l’empêcher de se répliquer.

Le gouvernement américain a rapporté ce mercredi qu’un médicament naguère développé contre Ebola , le remdesivir, semblait avoir prise sur le nouveau coronavirus, et avait accéléré de plusieurs jours le rétablissement des cas les plus graves dans un grand essai clinique.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, discute des premiers résultats du test du médicament Remdesivir lors d’une réunion avec le président américain Donald Trump et le gouverneur de Louisiane Joh © AFP

Est-il vraiment efficace ?

Les Instituts de santé américains (NIH) ont annoncé que ce médicament expérimental avait aidé des malades hospitalisés à se rétablir 31% plus vite, selon les résultats préliminaires d’un essai clinique contre placebo incluant un millier de patients, aux Etats-Unis et ailleurs.

"Les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif pour réduire le temps de rétablissement" des malades, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l’Institut des maladies infectieuses qui a dirigé l’essai, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

Comparés aux malades ayant reçu un placebo, les patients traités avec le remdesivir se sont rétablis en 11 jours (durée médiane) au lieu de 15 jours, a détaillé un communiqué des NIH, évoquant une fiabilité statistique très élevée.

En revanche, les résultats préliminaires ne montrent pas si le médicament permet de sauver des vies. La mortalité du groupe de patients traités par remdesivir était de 8%, contre 11,6% dans le groupe témoin ; une différence trop faible pour exclure que ce soit le fruit du hasard.

L’essai a inclus 1063 patients hospitalisés avec une forme avancée du Covid et des problèmes pulmonaires, sur 47 sites aux Etats-Unis et 21 autres en Europe et en Asie. Le traitement, par injection intraveineuse, durait 10 jours.