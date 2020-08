Coronavirus : Sophie Wilmès rappelle que le port du masque est "fortement recommandé", sauf "autres mesures"

La Première ministre, Sophie Wilmès, a fait le point sur les règles en termes de port du masque, à l'issue du Conseil national de sécurité : au niveau national, "il a été décidé d'obliger le port du masque dans des lieux comme les marchés, les centres commerciaux, les salles de théâtre, les rues commerçantes...". Il s'agit d'endroits où il y a une forte densité de population. Dans tous les autres cas, le masque est 'fortement recommandé', surtout quand la distance de sécurité ne peut pas être garantie."

On le sait, la Région de Bruxelles-Capitale a imposé le port du masque pour tous, en toutes circonstances. La Première ministre a inclus cette option comme possible : "Les autorités locales pourront en concertation avec les Régions et les gouverneurs d'envisager d'autres mesures. Mais tout ceci demande la participation de tout un chacun. Nous sommes tous des acteurs dans la lutte contre la propagation du virus", a-t-elle ajouté.

Le masque sera par ailleurs une obligation à la rentrée scolaire pour tous les élèves de plus de 12 ans et les enseignants.