Coronavirus: le Centre national de référence doit prioriser les demandes de tests à cause d’un manque de produits réactifs

Le dernier bilan du nombre de cas de coronavirus est passé à 109 personnes, ce vendredi. Ces personnes sont donc identifiées comme étant porteuses du virus en Belgique. Au total, ces 109 cas ont été répertoriés suite aux tests effectués jusqu’ici par le centre National de référence, situé à Louvain et actuellement seul centre à effectuer ces tests.

Des tests qui demandent de pouvoir faire appel à des produits réactifs pour identifier le virus et déclarer le patient comme étant officiellement atteint du Covid-19. Et aujourd’hui, les ressources doivent être utilisées avec parcimonie, car comme l’indique le CNR sur son site Internet : "En raison de problèmes avec l’approvisionnement en réactifs, le CNR est actuellement obligé d’utiliser un système de triage pour prioriser les demandes. La priorité sera accordée aux échantillons les plus urgents en fonction des données cliniques remplies sur le formulaire de demande​. Il est donc nécessaire de remplir entièrement ce formulaire."

Ce formulaire, c’est le document officiel qui doit être rempli par le corps médical afin de demander une analyse en vue de détecter un test de dépistage au Covid-19 pour leurs patients.

"Nous sommes dans une situation où les ressources doivent être limitées et alloués aux besoins les plus importants, là où le système médical va pouvoir faire une différence dans la prise en charge des patients", explique Emmanuel André, membre du centre de référence sur le coronavirus à Louvain.

La priorité sera accordée aux échantillons les plus urgents en fonction des données cliniques, précise l’institut. "Le CNR fait de son mieux pour communiquer les résultats de tous les échantillons dans le meilleur des délais", ajoute-t-il.