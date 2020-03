Coronavirus : le centre culturel Flagey ferme ses portes au public pour une durée indéterminée

Le centre culturel Flagey à Ixelles ferme ses portes pour une durée qui n’a pas été fixée en raison de l’épidémie de coronavirus. Avec ses partenaires, le centre a décidé de suspendre tous les concerts, projections de films, conférences et autres activités prévues.

"Nos programmateurs artistiques cherchent avec les artistes et nos partenaires la possibilité de déplacer ces événements. Nous tiendrons au courant les détenteurs de tickets dans les prochains jours sur la procédure à suivre", fait savoir "Flagey".

Il est conseillé aux personnes ayant réservé des billets pour des événements à Flagey de conserver leurs billets comme preuve et de garder un œil sur leur boîte mails, le site web de Flagey et les médias sociaux. Les personnes ayant des questions sur les spectacles et les billets peuvent également les poser via les médias sociaux ou via ticket@flagey.be.