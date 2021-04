Coronavirus : le cap des 1000 lits en soins intensifs sera atteint la semaine prochaine

Le cap des 1000 lits en soins intensifs dans une semaine

Lors de la conférence de presse du Centre interfédéral de crise, son porte-parole Steven Van Gucht a apporté des précisions sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Belgique. "Quelques tendances sont encourageantes", a déclaré Steven Van Gucht, "mais dans le même temps, le cap des 1000 lits en soins intensifs sera bientôt dépassé." Autrement dit, au rythme actuel, ce cap sera atteint dans une semaine. Pour Steven Van Gucht, "Les tendances sont positives mais fragiles".

Moins de contaminations chez les enfants et les adolescents

Pour le 3e jour consécutif, les contaminations diminuent et cette baisse va se poursuivre dans les prochains jours. En moyenne, 4300 contaminations ont été constatées par jour la semaine dernière, soit une baisse de 10% par rapport à la semaine précédente, soit une baisse de 500 contaminations par jour sur une semaine. Rappelons que le chiffre journalier de la 3e vague est de 6284 nouveaux cas le 22 mars dernier. Dans ces dernières contaminations, une baisse de contamination est constatée chez les enfants (-33%) et les adolescents (-24%). Dans cette catégorie d'âge, les tests ont diminué, ce qui est lié à la fermeture des écoles. Chez les personnes plus âgées, en 50 et 90 ans, les contaminations sont encore en hausse (jusqu'à +10% chez les plus de 80 ans) mais les chiffres se stabilisent. En chiffres absolus, c'est la catégorie des plus de 40 ans qui connaît la hausse la plus importante.

3053 patients Covid hospitalisés dont 865 en soins intensifs

La baisse des contaminations s'observe dans les trois régions du pays, soit - 18% dans la Région de Bruxelles-Capitale, -12% en Flandre et - 5% en Wallonie. Dans l'Est du pays toutefois, les chiffres sont toujours en hausse allant de +2% dans le Limbourg jusqu'à +8% à Liège et dans la province de Luxembourg . Mais là aussi les signaux devraient passer au vert dans les prochains jours. Les hospitalisations sont également en augmentation jusqu'à 268 par jour, soit 11% de plus que la semaine dernière. Mais cette hausse ralentit ces derniers jours. L'occupation totale des hôpitaux continue cependant à augmenter de manière constante : 3053 patients Covid sont hospitalisés dont 865 en soins intensifs, soit une nouvelle forte hausse de 17%. Cette hausse est observée dans tout le pays sauf à Namur où une stabilisation est observée.

Les décès repartent à la hausse

Les décès repartent à la hausse avec plus de 24%, ce qui s'explique par la hausse des hospitalisations. En moyenne, 33 personnes sont mortes chaque jour la semaine passée, dans tous les groupes d'âge. Tous les décès se sont produits en dehors des maisons de repos.

2 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 administrées en Belgique

2 millions de vaccins ont été administrés. A l'heure qu'il, les + de 65 ans sont vaccinées et les invitations aux personnes à risque de moins de 50 ans est en cours d'envoi. Dès ce mardi, le site Qvax permet de s'inscrire sur la liste de réserve pour la vaccination. Le premier inscrit n'est pas forcément le premier à être appelé car ce sont les personnes appartenant dans les groupes cibles qui sont d'abord invitées à se faire vacciner. En Flandre, un test grandeur nature est organisé à Deinze et Rosselaere. Si l'expérience est concluante, elle sera généralisée partout au nord du pays. L'organisation est différente en Wallonie où les grands centres de vaccination ont leur propre liste de réserve, en plus du système Qvax. Le Centre interfédéral de crise a rappelé que tant que l'immunité collective n'était pas atteinte, la population est appelée à rester prudente et à observer les gestes barrières.