Coronavirus: le bilan de la pandémie de Covid-19 dans le monde ce dimanche, au moins 4.941.032 morts

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Plus de 243.270.300 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de samedi, 6.072 nouveaux décès et 394.025 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1.072 nouveaux morts, les États-Unis (590) et l'Inde (561).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 735.801 décès pour 45.427.539 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 605.457 morts et 21.723.559 cas, l'Inde avec 454.269 morts (34.175.468 cas), le Mexique avec 286.259 morts (3.781.661 cas), et la Russie avec 230.600 morts (8.241.643 cas).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à midi 1.514.642 décès pour 45.718.783 cas, l'Europe 1.373.413 décès (72.449.471 cas), l'Asie 862.678 décès (55.455.754 cas), l'Afrique 216.752 décès (8.465.317 cas), le Moyen-Orient 206.339 décès (13.814.060 cas), et l'Océanie 2.667 décès (242.573 cas).